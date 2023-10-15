毒品戰爭與暗殺陰影下 厄瓜多新總統將出爐 但上任後任期「僅16個月」

厄瓜多今天將投票選出新總統。民調顯示龔薩雷茲（左）與諾波亞（右）兩人勢均力敵，不過贏家只能完成即將離任總統剩下的僅有16個月任期。（路透）

厄瓜多民眾在血腥毒品戰爭和政治暗殺陰影下，今天將投票 選出新總統。民調 顯示龔薩雷茲與諾波亞兩人勢均力敵，不過贏家只能完成即將離任總統剩下的僅有16個月任期。

法新社報導，這次的厄瓜多總統大選籠罩在恐懼氣氛中。標榜反腐敗與反組織犯罪的記者兼候選人維拉維森修 （Fernando Villavicencio）8月在競選演講後遭掃射身亡。進入決選的2位候選人：45歲的女律師龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）和35歲的香蕉帝國繼承人諾波亞（Daniel Noboa），最終是穿著防彈背心參選。

龔薩雷茲與諾波亞兩人都誓言優先解決不斷升級的暴力問題。根據最近民調，民眾最擔心犯罪率和治安；截至2022年的4年裡，謀殺率增至4倍。政府部署了約5萬4000名警力來確保投票安全。

厄瓜多長期均是古柯鹼出口國哥倫比亞和秘魯之間的避風港，但近年隨著與墨西哥 、哥倫比亞兩國販毒集團有聯繫的敵對組織互爭控制權，厄瓜多的暴力事件層出不窮。

自2021年2月以來，至少有460名囚犯在獄中遭殺害，其中許多人是在大規模暴亂中被斬首或被活活燒死。

犯罪集團間的血戰已蔓延至大街上，他們在城市橋梁上懸掛無頭屍體，並在警局外引爆汽車炸彈展示武力。

據厄瓜多組織犯罪觀察站（Ecuadoran Organized Crime Observatory）表示，今年迄今已有約3600名厄瓜多人遭殺害，其中包括將近12名政治人物。

維拉維森修遇刺後，厄瓜多宣布進入緊急狀態，龔薩雷茲與諾波亞在競選活動中都準備了嚴格的維安措施。隨行採訪的記者不得不穿上防護衣、戴上頭盔、坐上裝甲車，還有許多人收到死亡威脅。

維拉維森修刺殺案的7名嫌犯都在獄中被殺。

無論龔薩雷茲與諾波亞誰在今天獲勝，勝利者的任期僅有16個月。因為現任總統拉梭（Guillermo Lasso）在涉嫌貪汙面臨國會彈劾之際，發布命令解散立法機構，提前舉行大選，並宣布不再爭取連任，而新當選者將只能完成拉梭剩下的任期。

不過，新當選的總統可再次競選2025-2029年的任期，以及之後的下一個任期。

龔薩雷茲與諾波亞均非為人熟知，任何一位的勝利都將創造歷史：龔薩雷茲將成為厄瓜多史上第1位女總統，諾波亞則將成為最年輕的總統。

龔薩雷茲是社會黨前總統柯利亞（Rafael Correa）精心栽培的候選人，柯利亞於2007年至2017年執政，目前流亡比利時，逃避因貪汙罪被判入獄8年刑期。

龔薩雷茲的競爭對手諾波亞是厄瓜多富翁的兒子，這位富翁也曾5次參選總統失利。

兩位候選人12日結束競選活動時，都承諾給民眾一個更美好的未來。

厄瓜多的貧窮率為27%，1/4的人口失業或從事非正規工作。民調將失業列為選民第二關心的問題。

在今年8月的第一輪投票中，龔薩雷茲在8名候選人中獲得最多選票，得票率為34%，其次是諾波亞，得票率為 23%。

民調預測今天的決選勢均力敵，猶豫不決的選民比例很高。

厄瓜多擁有1690萬人口，有1340萬合格選民可以投票。投票所將自15日上午7時起開放10個小時。