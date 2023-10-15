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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

編譯中心／綜合14日電
哈瑪斯近日發布一段影片，顯示武裝成員與虜為人質的孩童和嬰兒玩耍。（截自影片）
哈瑪斯近日發布一段影片，顯示武裝成員與虜為人質的孩童和嬰兒玩耍。（截自影片）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列，並挾持百名人質，當中也包括孩童，哈瑪斯近日發布一段影片，顯示武裝成員與虜為人質的孩童和嬰兒玩耍，似乎想替哈瑪斯反派形象加點分。對此，以軍隨即在社交網炮轟哈瑪斯在片中挾持小孩作人質，並在隔壁房間殺死他們的父母。

一段影片畫面顯示，一名身穿迷彩服的哈瑪斯成員腿上，坐著一名年紀不超過5歲的孩童，另一手輕輕搖晃嬰兒車，旁邊的桌上清晰可見一把突擊步槍。

此外，還可以看到另一名武裝分子用一手抱著嬰兒，另一手拿著槍。影片中所有武裝分子的臉都打上馬賽克。

影片尾聲，一名頭戴巴拉克拉法帽和綠色頭帶的男子雙臂各抱著一名小孩，並用阿拉伯語對著鏡頭說話。

影片流出後，網友批評，太做作也太諷刺，看了影片反而令人感到不安。而以軍14日在社交平台X轉發影片，批評道：「你們可見到他們的傷口，聽到他們的哭聲，他們在自己家被哈馬斯恐怖分子挾持，其父母則死在隔壁房間，你能感受到他們害怕得顫抖。」

根據以色列的耶路撒冷郵報報導，這段影片是哈瑪斯7日大規模滲透以色列時所錄製。

聯合國將戰爭中綁架兒童列為六大嚴重違法行為之一，其他暴行包括襲擊醫院或學校以及招募兒童兵等。

影片連結 https://youtu.be/NHOGUS7UnAA?si=MnRf8rSiUsSxbOwz

哈瑪斯近日發布一段影片，顯示武裝成員與虜為人質的孩童和嬰兒玩耍。（截自影片）
哈瑪斯近日發布一段影片，顯示武裝成員與虜為人質的孩童和嬰兒玩耍。（截自影片）

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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