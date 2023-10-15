紐西蘭向右轉 準總理盧克森考慮加入AUKUS

紐西蘭國家黨在14日的大選成為得票冠軍，黨魁盧克森（左二）同日偕同妻子亞曼達（右二）及子女在奧克蘭舉行的慶祝會上向支持者致意。（美聯社）

紐西蘭國會大選14日落幕，中間偏右的在野黨國家黨得票率近四成，將成為最大黨，可望和另一右翼小黨紐西蘭行動黨組成聯合政府。現任工黨總理希金斯已致電國家黨黨魁盧克森承認敗選。盧克森可望成為新總理，他曾表示，執政後將考量紐西蘭是否參與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS ）。

紐西蘭前鋒報14日根據已開完全部選票的選舉結果預估，國家黨將拿下50席、紐西蘭行動黨11席，兩黨若如預期合作，在共121席的國會將過半並執政。自2017年起執政的工黨將獲34席，其左派盟友綠黨14席，將淪為在野黨。華爾街 日報同日分析，投票結果再度顯示新冠疫情期間的執政黨，難以在經濟困局下繼續執政。

盧克森在勝選感言中說，紐西蘭民眾以選票支持變革，他不會讓民眾失望。由商界轉入政壇的盧克森被看好成為新總理，外界認為他對發展和中國間的商業往來相對積極，過去被問到國家黨是否接受中方投資紐西蘭道路基礎建設時，更直言「絕對會」，一度引發風波。不過，希金斯和盧克森在選前皆曾提及紐西蘭加入AUKUS「第二支柱」的可能，亦即在先進科技領域上合作。

希、盧也曾在辯論會被問到若中國侵台、聲稱台灣為中國領土，並在台灣周邊強化軍事活動，紐西蘭該如何因應？希金斯答道，台海軍事衝突不利全球，紐西蘭應窮盡外交手段避戰，但他強調不應討論假設性問題。盧克森則未正面回應，僅說兩大黨在外交上意見雷同。

紐西蘭行動黨則明顯友台。紐西蘭國會3月成立國會跨黨派台灣友誼小組，該黨黨魁西蒙為成員，該小組5月曾以聯名信呼籲紐西蘭政府和國會支持台灣參與世衛 組織（WHO）、世衛大會（WHA）。副黨魁范維爾登更曾於5月底至6月初訪台，強調該黨不畏北京壓力挺台。西蒙亦曾說，不能因畏懼中國而放棄AUKUS、紐西蘭2008年與中國締結自貿協定更是重大戰略錯誤。

華爾街日報報導認為，工黨政府雖在防疫上頗受肯定，但諸多選民終究不滿防疫下的限令和邊境控管，打擊觀光旅遊、大學和其他仰賴外國留學生和勞工的產業。

盧克森原是企業家，形象愛家且滴酒不沾，2019年才步入政壇，先前因帶領紐西蘭航空公司走出困境而聞名。

現年53歲的盧克森自稱每晚只睡5小時，他擔任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長有7年之久，4年前步入政壇時即被視為很可能的未來國家領導人。

在紐西蘭基督城（Christchurch）出生的盧克森是家中長子，他在天主教家庭長大，15歲時在教會青年團體結識未來的妻子阿曼達（Amanda）。

盧克森的職涯在進入跨國企業聯合利華（Unilever）實習後加速發展，他當時擔任品牌經理，有機會到各國工作。不到40歲他就成為聯合利華在加拿大業務的總裁及執行長。不過，他希望在紐西蘭養育自己的2個孩子。

盧克森任職紐西蘭航空公司期間，公司營收成長創新高。一方面有觀光業蓬勃發展的助攻，外界認為這也跟盧克森不懈追求成長有關。

然而，在許多紐西蘭人經濟困頓之際，擁有7棟房產的盧克森面臨難以抵擋外界稱他與現實脫節的指控。

盧克森剛進入國會時，也因為他的宗教信仰而受到密切批評，包括他對墮胎抱持的保守派觀點。