泰國前進黨前黨魁皮塔有意訪台 參訪台泰合作

皮塔。（美聯社）

在今年泰國 眾議院選舉中成為第一大黨的前進黨，選舉時提出的部分政見參考台灣經驗，前黨魁皮塔有意造訪台灣，看看台泰之間的觀光 、經濟和教育 合作，不過一切尚未正式決定。

皮塔（Pita Limjaroenrat）在今年5月14日泰國國會眾議院選舉中，以主席身分帶領著前進黨（Move Forward）一舉拿下500席中的151席，成為國會最大黨，有望組閣。

皮塔在5月大選後接受中央社訪問時曾表示，前進黨不少政見例如婚姻平權、開放政府和統一發票等參考了台灣經驗，未來希望在經濟、教育還有環境議題上加強和台灣合作。

但前進黨因為改革軍方和修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majeste）的刑法112條理念，遭到保守派和保皇派的反對，最後只好把組閣機會讓給友黨為泰黨（Pheu Thai），並離開執政聯盟，成為最大在野黨。

而皮塔本人因為媒體持股案遭人檢舉不該參選，7月19日憲法法庭宣布暫停皮塔的眾議員身分，皮塔9月15日宣布辭去黨主席身分，好讓黨內可以選出新主席帶領前進黨繼續往前走。

皮塔10月10日受邀出席駐泰代表處舉辦的國慶酒會，他在會後接受中央社訪問表示，他若能拜訪台灣，將是個很好的機會，能夠看看台泰之間的觀光、經濟和教育合作，「不過一切都還沒有正式決定」。

他說，由於台灣延長了泰國人赴台免簽措施，泰國觀光客赴台人次成長，加上台灣的新南向政策，協助許多台商到泰國，因此泰國要確保有正確的環境吸引台灣人來投資。

皮塔表示，他聽聞台灣新任駐泰代表預計在11月到任，等新任代表到任後，他和台灣駐泰代表處就可以繼續討論相關事宜。

皮塔表示，他被憲法法庭暫停眾議員身分到明年1月，因此在那之前，他或許可以花點時間造訪泰國以外的地方，「如果有機會，我很樂意造訪台灣」。