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加薩印尼醫院志工：以色列四處攻擊 爆炸聲不斷

中央社／雅加達14日專電

以色列13日下令加薩北部居民南遷。在加薩印尼醫院擔任志工的印尼公民告訴中央社，當地民眾認為，這是「美國透過親以色列媒體釋放的假消息」，有許多撤離民眾遭以軍轟炸。

「加薩情勢很糟，以色列正持續發射飛彈和火箭」，在加薩印尼醫院擔任志工的印尼公民費克里（Fikri Rofiul Haq）當地時間14日向中央社表示。他目前人在印尼醫院附近，且不斷聽到爆炸聲，當地情勢仍非常緊張。

費克里今天下午至晚間斷斷續續透過通訊軟體回覆中央社記者的訊息。他解釋，加薩網路訊號不穩，無法透過網路通話，因此只能利用傳送語音訊息方式受訪。

他說：「從週一（9日）下午開始，由於巴勒斯坦網路公司SpeedClick的辦公中心遭到轟炸，無線網路就處於癱瘓狀態。週五（13日）我在印尼醫院，那裡的無線網路也壞了。」

在費克里傳送的語音訊息中，背景可聽見巨大爆炸聲。他指出，以色列正從三方面進行攻擊，包括在北方部署戰機，加薩東部邊界的地面則有坦克車，另外以軍還在加薩海岸部署軍艦。

以軍已在加薩走廊附近集結戰車，預料將發動地面入侵。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）12日曾說：「開戰時刻到了。」

印尼外交部指出，目前加薩地區共有10名印尼公民，目前正準備撤離計畫，預計透過陸路及民航機接駁，讓旅居以色列及巴勒斯坦的印尼公民返國。

以色列13日下令加薩北部居民南遷。由印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）籌建、2016年落成的印尼醫院就位於加薩北部。

費克里說，13日晚間他們收到以色列下令加薩北部居民往南方撤離的消息，但他們認為這是「美國製造的假新聞，由親以色列的媒體傳播」。

以國軍方14日表示，已看到巴勒斯坦平民大規模往南移動，但費克里指出，許多決定往南撤離的民眾在撤離中遭到以色列轟炸，造成多人死亡。

費克里向中央社說：「我得到的消息是當撤離民眾走上街幾分鐘後，以色列就立刻對他們進行轟炸，結果造成70人死亡，還有200人受傷。」

費克里的說法與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一致。路透社報導，加薩當局指出，人們乘車從加薩走廊北部逃往南部，卻遭以色列攻擊，造成70人死亡、200人受傷，但路透社無法獨立核實相關報導。

聯合國則認為，以軍下令南遷只會加劇人道危機，使加薩成為煉獄。

中央社記者晚間詢問費克里是否將撤離加薩或往南部移動，但他尚未回覆。

加薩 以色列 印尼

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