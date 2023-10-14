以巴衝突讓中東大戰一觸即發？專家揭可能性 分析黎巴嫩、伊朗動向

隨著以色列對加薩走廊極端組織哈瑪斯發動地面戰，外界擔心黎巴嫩真主黨與伊朗恐會加入戰局，讓中東地區戰火擴大。對此，中東問題專家認為現階段這種可能性不大。（路透／NURPHOTO）

隨著以色列 對加薩走廊極端組織哈瑪斯 發動地面戰，外界擔心黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與伊朗 恐會加入戰局，讓中東地區戰火擴大。對此，中東問題專家、美國企業研究院資深研究員波拉克（Kenneth M. Pollack）倒是認為，現階段這種可能性不大。

波拉克指出，最明顯的原因是，伊朗與真主黨都深知以色列的軍事實力，因此不敢輕舉妄動。他說：「若這兩方都覺得自己的防禦能力能夠抵抗以色列必然的報復攻擊，那他們早就在哈瑪斯發動第一波突襲時舉兵響應了。」

因為哈瑪斯突襲成功的當下，正是以色列國防最脆弱的時候，真主黨若從北入侵，大有重現50年前贖罪日戰爭，敘利亞與埃及南北夾擊重創以色列之勢。而光從他們自我克制這點來看，就知道真主黨與伊朗現在不打算與以色列正面交鋒，只希望透過放話或零星攻擊，來稍微分散以軍攻擊哈瑪斯的注意力。

波拉克說，伊朗神權政府要處理國內經濟衰敗以及打壓人權引發民怨等問題，以色列情報單位莫薩德（Mossad）過去還深入伊朗境內大膽從事暗殺行動，都讓德黑蘭忌憚。以色列12日空襲敘利亞大馬士革與阿勒坡機場，部分就是在警告敘利亞背後的伊朗。而真主黨光是要治理百廢待舉的黎巴嫩就已自顧不暇，其領導階層也沒忘記2006年第二次黎巴嫩戰爭慘敗的教訓。

當然，事態升級並非不可能。波拉克認為，若哈瑪斯在以色列攻勢下瀕臨崩潰，真主黨與伊朗可能還是會出手相救，但鑑於雙方都缺乏空軍或地面部隊能有效攻擊以色列境內動員的軍隊，因此他們的攻擊主要會以無人機、火箭與飛彈為主。