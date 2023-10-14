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以色列地面戰籲加薩1天內撤百萬人 歐盟直呼：根本辦不到

中央社／北京14日綜合外電報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。(路透)
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。(路透)

以巴戰火正熾，以色列計劃在一天內從加薩（Gaza）北部撤離逾100萬人，歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天直言這「根本不可能執行」。

法新社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動以國史上死傷最慘重的攻擊行動，為了復仇，以色列即將對加薩地區發動地面戰，警告當地居民儘速撤離。

波瑞爾正在中國進行為期3天的外交訪問，他在行程最後一天的記者會上表示：「我代表歐洲聯盟官方立場表示…（撤離行動）完全、根本不可能執行。」

他還說：「試想，在加薩現在的情況下，要在24小時內移動100萬人，只會是一場人道危機。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天訪問以色列時，曾對以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表達支持。

范德賴恩稱「歐洲與以色列同在」，還說以國「有責任保衛其公民」。

但波瑞爾在北京的言論，顯示出這樣的聲明也有其侷限性，他表示，以色列在自衛過程中也有義務遵守國際人道法。

波瑞爾說：「我們的立場很明確，我們當然捍衛以色列自衛的權利。但是，與任何權利一樣，它也是有限制的，而這個限制就是國際法。」

哈瑪斯槍手一週前闖入加薩走廊（Gaza Strip）周圍軍方戒備森嚴的邊境，並殺害1300多人，其中主要為平民。

以色列對在加薩的巴勒斯坦目標發動密集轟炸，造成至少1900人喪命。根據加薩衛生當局說法，罹難者多為平民，且包含600多名孩童。

此事引發國際社會一些人士呼籲以色列展現克制，並允許為巴勒斯坦平民開啟人道走廊。

波瑞爾今天表示，解決他所謂的「暴力升級」唯一可行的長期策略，是尋求建立一個獨立且獲得國際承認的巴勒斯坦國。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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