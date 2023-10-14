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以色列宣布擊斃「哈瑪斯高階成員」 生前指揮空中入侵行動

編譯徐榆涵／即時報導
以色列14日聲稱於一場夜間空襲行動中擊斃一名哈瑪斯高階成員。（取材自推特）
以色列14日聲稱於一場夜間空襲行動中擊斃一名哈瑪斯高階成員。（取材自推特）

以色列7日遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲後，在加薩大舉反攻，14日聲稱於一場夜間空襲行動中擊斃一名哈瑪斯高階成員，在上周末指揮對以色列的入侵行動中扮演關鍵角色。

以色列時報報導，以色列國防軍稱，此次襲擊目標是管理哈瑪斯空中活動的總部，擊斃哈瑪斯空中陣列負責人穆拉德（Murad Abu Murad），並公開一段攻擊瞬間的畫面，可見一棟高樓被多枚砲彈擊中，可見瓦礫碎片噴出且濃煙直竄天際。

以色列國防軍表示，穆拉德在哈瑪斯7日至8日間對以色列的大屠殺中，「就指揮恐怖分子發揮重要作用」，包括乘坐滑翔傘從空中越境突襲的戰士。

此外，以軍還稱在夜間另外多次的空襲中，擊中哈瑪斯突擊部隊的數十個據點，而這支部隊領導7日滲透以色列的行動。

以色列 哈瑪斯 加薩

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