以色列宣布擊斃「哈瑪斯高階成員」 生前指揮空中入侵行動

以色列 7日遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 突襲後,在加薩 大舉反攻,14日聲稱於一場夜間空襲行動中擊斃一名哈瑪斯高階成員,在上周末指揮對以色列的入侵行動中扮演關鍵角色。

以色列時報報導,以色列國防軍稱,此次襲擊目標是管理哈瑪斯空中活動的總部,擊斃哈瑪斯空中陣列負責人穆拉德(Murad Abu Murad),並公開一段攻擊瞬間的畫面,可見一棟高樓被多枚砲彈擊中,可見瓦礫碎片噴出且濃煙直竄天際。

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX