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高舉「打倒美以」 兩伊遊行挺巴

編譯中心／綜合13日電
伊拉克民眾舉行大規模示威，聲援巴勒斯坦。（路透）
伊拉克民眾舉行大規模示威，聲援巴勒斯坦。（路透）

以色列空襲報復巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」對其發動大規模突襲行動之際，伊拉克及伊朗13日各有數以千計民眾上街遊行，力挺巴勒斯坦人。

伊拉克國營電視台指出，數以千計的民眾走上首都巴格達街頭遊行。在伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）呼籲參與「力挺加薩」的遊行後，遊行者聚集在巴格達市區「解放廣場」（Tahrir Square）大喊 「向占領說不，向美國說不」等口號。

另外，伊朗首都德黑蘭同樣有數以千計的民眾走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持。遊行者揮舞伊朗、巴勒斯坦及真主黨（Hezbollah）旗幟，並焚燒美國及以色列國旗，還高舉寫有「打倒美國」、「打倒以色列」的橫幅。

其他伊斯蘭國家的城市也出現類似集會遊行。

路透稍早報導，統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列，造成至少1300人死亡，這是以色列史上平民死傷最慘重的攻擊。以色列隨後持續對加薩（Gaza）發動空襲和砲擊作為報復，目前有超過1500名巴勒斯坦人喪生。

此外，英國近日將於13日在東地中海一帶部署海、空軍和海軍陸戰隊，以儘早偵測可能導致區域情勢進一步惡化的因素、發揮嚇阻功能、支援以色列自我防衛，並協助執行國際人道任務。

根據規畫，英方將出動數量不等的P-8「海神式」（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機及監控設備、1艘登陸艦、1艘傷患收容船、3架可支援反潛和兩棲作戰的直升機、規模達一個連的海軍陸戰隊，以隨時待命準備協助以色列及其他已在區域內活動的夥伴。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）訓令派駐以色列、賽普勒斯及區域內其他地點的英方軍事團隊提升戰備，以支援任何緊急應變計畫、協助以色列周邊國家應對不穩定局勢擴大。

在以色列空襲報復巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯之際，伊拉克13日有數以千計民眾上街...
在以色列空襲報復巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯之際，伊拉克13日有數以千計民眾上街遊行，力挺巴勒斯坦人。（路透）
國首相府12日宣布，皇家空軍已前往東地中海一帶展開部署，P-8「海神式」海上巡邏...
國首相府12日宣布，皇家空軍已前往東地中海一帶展開部署，P-8「海神式」海上巡邏偵察機13日開始執行任務。（取材自英國首相府）

以色列 巴勒斯坦 加薩

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