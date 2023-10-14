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哈瑪斯持北韓製武器被抓包 平壤斥美造謠

編譯中心／綜合13日電
哈瑪斯戰士手中握的武器，專家認為是北韓製造的F-7(紅框內)。（取材自X平台）
哈瑪斯戰士手中握的武器，專家認為是北韓製造的F-7(紅框內)。（取材自X平台）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）」與以色列交戰進入第6天，軍事部落客「War Noir」8日在社群媒體X上發文聲稱，哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭，極可能是輾轉從伊朗、敘利亞等國輸入，若以巴陷入長期交戰，北韓或可從中賺取更多祕密資金。對此，北韓13日反駁此說法，並痛批是美國政府造謠。

網路日前流傳德籍女子被哈瑪斯士兵曝屍羞辱的影片。War Noir發文稱，當中哈瑪斯成員手持一枚不常見的「F-7」HE-Frag（高爆破片）火箭，而這款武器最初是在北韓製造的。

War Noir指出，哈瑪斯不只一次被拍到使用北韓製的軍火，去年某次哈瑪斯發布的「烈士」照片，已亡故的哈瑪斯士兵也是扛著北韓製的肩射型火箭砲。

出身自美國國防情報局（DIA）的美國安吉洛州立大學（Angelo State University）教授貝奇托（Bruce Bechtol）也表示，哈瑪斯一直有在使用北韓製造的武器，除了「F-7」之外，可能還有其他來自北韓的武器，「北韓與哈瑪斯或是真主黨的交易，大部分都是透過伊朗進行。」

南韓《中央日報》引述慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，自從烏俄戰爭開始，以巴緊張局勢升高，北韓製造的武器備受關注，北韓可能認為這是展現自身價值的「絕佳機會」。

北韓官媒朝中社13日刊出北韓國際問題評論家李光成的文章，反駁哈瑪斯突襲以色列時使用北韓製武器的說法。

另據歐洲新聞報導，哈瑪斯在2014年曾被《富比士》評為世界上最富有的10個恐怖組織之一，一整年收入高達10億美元，主要金流來自於宗教稅金、財政援助和捐贈，外界都在猜，伊朗就是哈瑪斯背後的大金主之一。

2022年時，哈瑪斯也被爆出投資土耳其、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞及蘇丹的建商，光是利用房地產交易，一年就進帳超過5億美元。

此外，哈瑪斯也像北韓一樣，擅長透過虛擬貨幣交易方式籌措資金。總部位於特拉維夫的以色列加密貨幣分析軟體公司BitOK指出，與哈瑪斯有關的虛擬貨幣錢包在過去兩年內收到約4100萬美元。

以色列國防軍從哈瑪斯的武器中，發現疑似有北韓製造的武器。（取材自X平台）
以色列國防軍從哈瑪斯的武器中，發現疑似有北韓製造的武器。（取材自X平台）

北韓 哈瑪斯 虛擬貨幣

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