哈瑪斯持北韓製武器被抓包 平壤斥美造謠

哈瑪斯戰士手中握的武器，專家認為是北韓製造的F-7(紅框內)。（取材自X平台）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 （Hamas）」與以色列交戰進入第6天，軍事部落客「War Noir」8日在社群媒體X上發文聲稱，哈瑪斯有成員手持北韓 製造的「F-7」HE-Frag火箭，極可能是輾轉從伊朗、敘利亞等國輸入，若以巴陷入長期交戰，北韓或可從中賺取更多祕密資金。對此，北韓13日反駁此說法，並痛批是美國政府造謠。

網路日前流傳德籍女子被哈瑪斯士兵曝屍羞辱的影片。War Noir發文稱，當中哈瑪斯成員手持一枚不常見的「F-7」HE-Frag（高爆破片）火箭，而這款武器最初是在北韓製造的。

War Noir指出，哈瑪斯不只一次被拍到使用北韓製的軍火，去年某次哈瑪斯發布的「烈士」照片，已亡故的哈瑪斯士兵也是扛著北韓製的肩射型火箭砲。

出身自美國國防情報局（DIA）的美國安吉洛州立大學（Angelo State University）教授貝奇托（Bruce Bechtol）也表示，哈瑪斯一直有在使用北韓製造的武器，除了「F-7」之外，可能還有其他來自北韓的武器，「北韓與哈瑪斯或是真主黨的交易，大部分都是透過伊朗進行。」

南韓《中央日報》引述慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，自從烏俄戰爭開始，以巴緊張局勢升高，北韓製造的武器備受關注，北韓可能認為這是展現自身價值的「絕佳機會」。

北韓官媒朝中社13日刊出北韓國際問題評論家李光成的文章，反駁哈瑪斯突襲以色列時使用北韓製武器的說法。

另據歐洲新聞報導，哈瑪斯在2014年曾被《富比士》評為世界上最富有的10個恐怖組織之一，一整年收入高達10億美元，主要金流來自於宗教稅金、財政援助和捐贈，外界都在猜，伊朗就是哈瑪斯背後的大金主之一。

2022年時，哈瑪斯也被爆出投資土耳其、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞及蘇丹的建商，光是利用房地產交易，一年就進帳超過5億美元。