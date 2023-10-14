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校園攻擊扯哈瑪斯 法緊急警戒

編譯中心／綜合13日電
法國一所高中13日發生車臣激進分子闖入校園持刀砍殺事件，釀1死2傷。（路透）
法國一所高中13日發生車臣激進分子闖入校園持刀砍殺事件，釀1死2傷。（路透）

法國阿拉斯市一所高中13日發生砍殺攻擊，造成一位教師喪生。政府表示攻擊事件「毫無疑問」與以巴衝突有關，總理柏納更發布緊急襲擊警戒，祭出最高警戒避免事態延燒。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突之際，法國北部城市阿拉斯（Arras） 一所高中發生俄羅斯籍車臣裔激進分子闖入校園持刀砍殺釀1死3傷的慘案，兇手作案前高喊「真主至大」。

事態緊急，總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開安全會議。會後總理柏納（Elisabeth Borne）宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也是反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說：「根據情報，很不幸的，中東局勢與付諸行動的攻擊間無庸置疑有所關聯」，其中一個原因是由於「可恥的」號召。哈瑪斯領袖將13日定為「全球憤怒日」（day of rage），呼籲全球支持者發動襲擊，反擊以色列在加薩的軍事行動。

達馬南表示，「緊急襲擊」警戒發布後，警察維安的部署與力度將會加大。以巴衝突爆發後，法國派出警力監視全國600間猶太教堂、協會與文化會所等。

熟知伊斯蘭文化與法國的阿爾及利亞著名作家桑薩（Boualem Sansal）接受費加洛報（Le Figaro）專訪時表示，近年以色列與阿拉伯國家的關係似乎進入正常化，弱化了西方國家與人民的警惕，同時削減了傳統伊斯蘭重要人物和組織的威望與影響力，卻也使部分勢力更加激進。

桑薩認為，「哈瑪斯突襲是一連串攻擊的開始，將打向以色列與承認以色列、與以國簽訂或考慮與其簽訂亞伯拉罕協議的阿拉伯國家。這波攻勢也將強烈襲擊西方國家，尤其是法國，把法國永遠趕出北非、沙赫爾地區（Sahel），甚至整個非洲」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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