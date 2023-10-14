為霸凌倖存者爭取法律權益 韓校園暴力發聲者輕生

南韓 警方表示，校園霸凌 倖存者法律權益倡議者表藝琳自殺離世，得年27歲，遺體10日在釜山聖知谷水源地被發現。表藝琳生前職業為髮型師。

中央社引述法新社報導，Hakpok是韓語中「校園暴力」的簡稱，表藝琳（Pyo Ye-rim，音譯）在南韓掀起「校園暴力MeToo運動」（Hakpok #MeToo）之際成為知名代表，她在罪行發生數十年後，公開加害者並與之對質。

表藝琳透過在YouTube 呼籲修改法律、要求取消校園暴力的訴訟時效，累積了一批追隨者。她也希望修改誹謗法，使受害者能大膽直言，不用擔心被起訴。

在她今年稍早提交請願書後，南韓國會9月正式提出一項法案。若這項法案通過，校園暴力案件的訴訟時效將從受害者成年後才開始計算。

表藝琳認為，政府應該修改訴訟時效，如此一來，即使在數十年後，霸凌者也需要為進行校園暴力負責。

但專家表示，由國會議員金永培上月提出的相關法案存在巨大的現實問題，尤其是以青少年時期犯下的罪行懲罰成年人。

有些人質疑，人們是否該為青少年時期的罪行留下永久犯罪紀錄。儘管如此，專門研究校園霸凌案件的首爾律師盧允荷表示，表藝琳的努力仍幫助成年的霸凌倖存者意識到「他們不必總是默默承受」。