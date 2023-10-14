我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

為霸凌倖存者爭取法律權益 韓校園暴力發聲者輕生

編譯中心／綜合13日電

南韓警方表示，校園霸凌倖存者法律權益倡議者表藝琳自殺離世，得年27歲，遺體10日在釜山聖知谷水源地被發現。表藝琳生前職業為髮型師。

中央社引述法新社報導，Hakpok是韓語中「校園暴力」的簡稱，表藝琳（Pyo Ye-rim，音譯）在南韓掀起「校園暴力MeToo運動」（Hakpok #MeToo）之際成為知名代表，她在罪行發生數十年後，公開加害者並與之對質。

表藝琳透過在YouTube呼籲修改法律、要求取消校園暴力的訴訟時效，累積了一批追隨者。她也希望修改誹謗法，使受害者能大膽直言，不用擔心被起訴。

在她今年稍早提交請願書後，南韓國會9月正式提出一項法案。若這項法案通過，校園暴力案件的訴訟時效將從受害者成年後才開始計算。

表藝琳認為，政府應該修改訴訟時效，如此一來，即使在數十年後，霸凌者也需要為進行校園暴力負責。

但專家表示，由國會議員金永培上月提出的相關法案存在巨大的現實問題，尤其是以青少年時期犯下的罪行懲罰成年人。

有些人質疑，人們是否該為青少年時期的罪行留下永久犯罪紀錄。儘管如此，專門研究校園霸凌案件的首爾律師盧允荷表示，表藝琳的努力仍幫助成年的霸凌倖存者意識到「他們不必總是默默承受」。

霸凌 南韓 YouTube

上一則

叫她就喚醒同事iPhone…撞名Siri多年 英女決定改名

下一則

日4成上班族 睡不到6小時

延伸閱讀

紐森否決工人健康安全法案 家庭工人聯盟集會抗議

紐森否決工人健康安全法案 家庭工人聯盟集會抗議
加州強制精神病患治療法案 有助遊民健康

加州強制精神病患治療法案 有助遊民健康
加州租客保障法案 押金上限、強化禁驅令明年上路

加州租客保障法案 押金上限、強化禁驅令明年上路
現實版「黑暗榮耀」網紅遭霸凌12年陳屍湖中 遺言：別放棄我的案子

現實版「黑暗榮耀」網紅遭霸凌12年陳屍湖中 遺言：別放棄我的案子

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡