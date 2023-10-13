我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

史指先升後跌 仍連兩周收漲

世界糧食計劃署示警：加薩走廊食物、飲水將耗盡

中央社／羅馬12日綜合外電報導
一輛以色列坦克12日在加薩走廊邊境開火。（路透）
一輛以色列坦克12日在加薩走廊邊境開火。（路透）

聯合國世界糧食計劃署今天示警，在哈瑪斯（Hamas）發動致命襲擊後，以色列全面封鎖加薩走廊（Gaza Strip），導致加薩走廊重要物資供給嚴重不足。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）緊急事務副主任藍德（Brian Lander）說：「我們看到加薩走廊情況十分嚴峻，食物和飲水的供應有限，且很快就會耗盡。」

他說：「聯合國世界糧食計劃署已在現場處理，我們正提供食物給數以千計在學校和該地區其他地方尋求庇護的人，但食物很快就會發完。」

在哈瑪斯7日發動攻擊造成逾1300人喪命後，以色列9日宣布全面圍困加薩走廊，不讓食物、燃料、飲水進入，並將所有進出的口岸關閉。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）今天表示，加薩走廊地區醫院發電機所需的燃料很快會耗盡。紅十字國際委員會並說，他們的援助物資和醫療用品庫存，因在加薩走廊無法安全通行而被困住。

除了封鎖邊界，以色列軍方也對加薩走廊發動大規模空襲，數十萬巴勒斯坦人被迫逃離家園。

藍德說：「隨著時間在走，在這種環境中尋求庇護和努力求生的人，只會落入愈來愈糟的情況。」

他敦促以色列和埃及為聯合國世界糧食計劃署建立起安全的走廊，以讓物資能送入加薩走廊，並確保聯合國工作人員能夠在區域內安全工作。

他說：「我們看到許多因人道主義設置的場所，或診所、學校都遭襲擊。所以我們要再次呼籲涉及衝突的各方，要遵守國際人道法的規定。」

加薩 聯合國 以色列

上一則

日本戰機4月至9月緊急升空424次 70%因為「這國」

下一則

以巴衝突愈演愈烈 日本將包機撤僑 擬派自衛隊飛機待命

延伸閱讀

校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒

校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒
好萊塢逾700名人簽署公開信 聲援以色列譴責哈瑪斯

好萊塢逾700名人簽署公開信 聲援以色列譴責哈瑪斯
影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救