以巴衝突時機敏感 法國高中發生持刀攻擊事件 兇嫌高喊「真主至大」

法國北部阿拉斯(Arras)的一所學校13日發生了持刀攻擊事件,造成一人死亡,另外兩人受到重傷。法媒報導,嫌犯是一名20歲的車臣裔男子,目擊者則證稱他在攻擊時高呼「真主至大」(Allahu Akbar)。

衛報、BBC與CNN報導,這起事件發生在當地時間上午11時左右,地點是阿拉斯的甘必大高中(Gambetta secondary school)。根據社群媒體 平台上的學生拍攝影像,一名穿著灰色夾克的男子拿著刀子在學校的庭院攻擊其他人,其中一名受害者則試圖用椅子跟他保持距離。

In France, an unknown person with a knife attacked a teacher at the Gambetta secondary school in Arras.



The teacher was killed and several other people were injured.#France pic.twitter.com/jv1mi3LAc8