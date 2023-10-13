輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳悼並稱還有人被綁

AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

以色列 時報報導，AI晶片大廠輝達 （NVIDIA）旗下伺服器商Mellanox傳出，創辦人兼執行長瓦德曼（Eyal Waldman）的24歲女兒丹妮拉（Danielle Waldman）在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 7日襲擊加薩附近的「超新星音樂節」（Supernova festival）音樂節時，與男友諾亞姆（Noam）及他們養的狗遇害。

瓦德曼告訴CNN，丹妮拉與交往六年的男友在音樂節慶祝他們的愛情與生活時遇害。他說：「我曾希望也認為他們是被綁架到加薩作為人質，而我會再見到他們。」

瓦德曼回憶，他們透過丹妮拉手機和蘋果手錶的追蹤功能，找到她的遇害地點，她的車看起來是被哈瑪斯包圍並攻擊。他說：「我看到丹妮拉是如何被至少三到五人從兩個方向攻擊並殺害。從我們找到的殘骸看，至少有三把槍朝那輛車射擊。」

瓦德曼還說，他上次和丹妮拉談天時，她說她很快會和男友結婚。兩人搬進新公寓才幾周，就在以色列遇害。瓦德曼抽泣道：「我們會將他們兩個葬在一起。」

輝達執行長黃仁勳透過電郵告知員工此事，也提到有名員工遭哈瑪斯綁架，並對此表達深切哀悼。他說，輝達在以色列有3000多名員工，其中有400人被徵召上前線，期盼他們能平安歸來。此外，由於以巴發生衝突，輝達11日取消原訂15、16日舉行的 「NVIDIA AI 高峰會」。輝達2020年以70億美元收購Mellanox。