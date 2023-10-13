駁斥以哈假資訊多 X平台狂刪數萬條貼文

以哈開戰後，社群平台充斥各種虛假消息，其中又以「X」（前身推特）的假消息最多，歐盟監管機構對其發出警告，並稱將對違例開罰；「X」11日辯稱以哈爆衝突以來，已經刪除或標記數以萬條內容與數百個與哈瑪斯有關的帳號，以及涉及「暴力言論、操縱媒體與平面媒體」的貼文。

美聯社報導，有專家指出，其實包括TikTok 、Youtube與臉書等其他社群媒體也是假訊息充斥，而TikTok的狀況和「Ｘ」一樣嚴重，但因「Ｘ」普遍是民眾時事即時資訊的首要來源，因此「Ｘ」成為焦點。

此外，「X」平台老闆馬斯克 在「X」上發文，表示即日起，以色列所有特斯拉（Tesla）的超級充電站，都免費開放使用，遭網友指偏坦以國。

有網友留言指：「加薩 地帶現在連電都沒得用了。」馬斯克則是回應說，他希望加薩地帶的電力與基本服務，能迅速恢復」。

還有網友就反問馬斯克說，以馬斯克的財力，馬斯克就不能把一些生活必需品，送到加薩地帶嗎？馬斯克則回應說，他願意幫助那些希望加薩地帶和平，但沒有辦法做到的人。他並且強調，他希望所有的人，都幸福和繁榮，而不考慮種族、信仰、宗教，或其他任何因素。