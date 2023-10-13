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日政府出手 請求法院解散統一教

編譯中心／綜合12日電
日本政府正式宣布向東京地方法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」的請求，圖為統一教為信眾集體配婚，稱跨國婚姻是帶來世界和平的最快方法。（Getty Images）
日本政府正式宣布向東京地方法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」的請求，圖為統一教為信眾集體配婚，稱跨國婚姻是帶來世界和平的最快方法。（Getty Images）

日本政府12日聽取文部科學省的諮詢機構宗教法人審議會的意見後，正式宣布最快於13日，向東京地方法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的請求。

日本讀賣新聞」報導，文部科學大臣盛山正仁12日出席宗教法人審議會，並於會後表示，宗教法人審議會根據日本政府行使質詢權時蒐集到的資訊等，「對於提出解散請求意見一致」。

盛山說明，「13日之後一旦準備好，將向東京地方法院提出解散請求」。

文部科學省從2022年11月以來，總計已基於宗教法人法對統一教行使7次質詢權，針對組織運作、收支及捐款等總計逾600個項目要求報告，也聽取了超過170位前教徒等，被要求提供高額捐款等的受害遭遇。

不過，統一教方面基於「信仰自由」等理由拒絕做出適當回答，目前也主張他們的活動不符合被請求解散命令的條件。

統一教跟日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌供稱因母親大量捐款給統一教導致破產，因此對統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。

日本社會之後掀起一股跟統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟統一教的關係，也讓因父母沉迷統一教受害的第二代出面呼籲。日本國會2022年底火速通過用來救濟統一教被害者及規範惡質捐款的新法。

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