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微軟被駭熱區 除了以色列 這2國也很慘

編譯中心／綜合12日電
微軟發布最新年度數位防禦報告，遭受駭客攻擊的熱區歐洲第1名是烏克蘭，亞太地區則是南韓。（取材自Shutterstock）
微軟發布最新年度數位防禦報告，遭受駭客攻擊的熱區歐洲第1名是烏克蘭，亞太地區則是南韓。（取材自Shutterstock）

微軟12日發布年度數位防禦報告指出，美國、烏克蘭以色列持續受到最嚴重的駭客攻擊，但2022年全球攻擊熱區範圍有所增加，歐洲遭受攻擊的前3名地區為烏克蘭（33%）、英國（11%）及法國（5%），中東和北非地區遭受攻擊前3名為以色列（33%）、阿拉伯聯合大公國（12%）及沙烏地阿拉伯（9%）。

報告指出，亞太地區遭受攻擊的前3名地區為南韓（17%）、台灣（15%）及印度（13%），台灣已經躍居亞太地區被駭客攻擊熱區第2名，僅次於南韓。

微軟數位防禦報告涵蓋2022年7月至2023年6月期間國家攻擊活動、網路犯罪和防禦技術趨勢；在受到攻擊的120個國家中，許多攻擊是由政府支持的間諜活動引發，且影響力作戰（Influence Operations）也在持續增加。

微軟報告指出，在過去一年，網路攻擊者的動機以竊取資訊、秘密監視通訊，或操縱人們閱讀的內容為主。此外，勒索軟體攻擊日益精密和迅速，針對密碼和多重身分驗證（MFA）疲勞攻擊急劇上升，微軟建議應建立聯防機制，才能有效防禦這些國家級的攻擊行動及影響力作戰。

微軟表示，網路攻擊者已經開始使用人工智慧（AI）作為武器，來改進釣魚訊息和利用合成圖像，提高影響力行動的效果。但AI也可透過自動化等方式增強網絡安全，例如威脅檢測、反應、分析和預測，幫助分析師更有效和迅速處理問題。

微軟 烏克蘭 以色列

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