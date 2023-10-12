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英國知名作家庫克：歐美手上沾滿巴勒斯坦鮮血

編譯陳曉慈／即時報導
加薩一名巴勒斯坦女孩12日因以色列空襲受傷落淚。（路透）
加薩一名巴勒斯坦女孩12日因以色列空襲受傷落淚。（路透）

曾獲瑪莎蓋爾霍恩新聞獎的英國作家、前記者庫克（Jonathan Cook）11日在中東之眼發表文章，控訴西方國家長期默許、支持以色列對巴勒斯坦人的滅族行為，並引述以色列退役軍事將領指稱，以色列已步上納粹德國後塵。他說，近日以巴人民遭屠殺，而手上沾滿最多鮮血的並非哈瑪斯或以色列總理內唐亞胡，而是西方國家。

庫克說，近期衝突的確是由哈瑪斯率先發動攻擊，但他們並非無緣無故進攻，而西方國家深知箇中原由：數十年來，西方國家持續支持以色列對巴勒斯坦人進行種族清洗，並允許以色列在巴人故土上以貧民窟囚禁無數巴人。

過去16來，西方國家對以色列的支持從未動搖，就算以色列將加薩走廊塑造成「全球最大露天監獄」，再進化成「殘忍酷刑牢籠」，並「把巴人當實驗品」也一樣。

住在加薩走廊的巴勒斯坦人，食物與能源得靠配給，生活必需品乎無法取得，飲用水資源逐步遭中斷，醫院也被禁止接收更多醫療設備與補給。西方國家全然知情，卻從未試圖介入、阻止或施壓；相反的，他們提供以色列無限軍備、金錢與外交支持。

庫克說，以色列國防部長加蘭特這周宣布中斷對加薩走廊的食物與能源供給，犯下名符其實的危害人類罪，此外，他還稱加薩地區的巴人慘況與動物無異；歷史可鑑，去人類化將是犯下更恐怖、更邪惡行徑的前兆。

2019年以色列選舉期間，時任在野黨領袖、前以色列防長甘茨在一段競選影片中，細數他擔任以色列軍事領袖時的豐功偉業，包括「讓部分加薩地區重回石器時代」。

2016年，時任以色列副參謀長戈蘭形容，以色列的國家發展就像「二戰前的德國」。以色列退役將領里文（Amiram Levin）今年8月表示，以色列愈來愈像納粹德國，「這令人痛心，也不是好事，但是事實」。

而西方國家領袖眼睜睜看這一切發生：巴勒斯坦人民（加薩地區半數巴人人口是孩童）挨餓，飲用水、電力、醫療資源全遭切斷，還得一次次承受轟炸夢魘。西方國家領袖反覆支持以色列，否認巴人為自由與尊嚴努力、反抗占領與剝奪的權利，但完全支持烏克蘭這麼做。

庫克說，西方政治人物與媒體期待巴人乖乖待在他們的酷刑牢籠、閉上嘴巴並安靜受難，這樣西方的良心才不會被打擾。事實是，加薩人民正面臨一場沉默、緩慢的滅絕，而在背地裡支持這場行動和提供資金的正是歐美國家。庫克說，西方國家手上沾滿巴人鮮血。

以色列 加薩 庫克

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