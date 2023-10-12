糖價要漲了？ 印度擬限出口 威脅全球供應

全球最大甘蔗生產國巴西大豐收，但供應緊張引發擔憂，9月原糖期貨飆升至12年高點。（Getty Images）

全球第二大甘蔗生產國印度 因近期天候乾旱，導致甘蔗田乾枯，預計將限制糖的出口，此舉將導致全球甜味劑供應緊張。

彭博報導，因談判內容不公開而要求匿名的知情人士表示，南亞國家印度可能在10月1日開始的新產季期間限制供應，並將很快做出正式決定；他們表示，一旦國內供應情況改善，就可以開放一些海外銷售配額。

印度今年遭遇5年來最弱的季風，在下月和2024年的選舉前，農業產量的任何下降都將給總理莫迪政府帶來平抑食品通膨的壓力；印度的出口限制將擠壓市場，也可能推高紐約和倫敦的糖期貨價格。

印度食品和商務部 發言人並未回應置評請求。印度於2022到2023年推出配額制度，降雨不足導致產量減少後，當局將糖出口量限制在大約600萬噸，1年前則沒有設限，當時的出口量高達1100萬噸。

根據彭博上月對14名分析師、貿易商和磨坊主進行的調查，多數受訪者表示，由於產量下降，印度本季可能不會出口任何糖。2名受訪者估計，出口量可能至少有200萬噸。

儘管全球最大甘蔗生產國巴西 大豐收，但由於供應緊張引發擔憂，9月原糖期貨飆升至12年高點。

根據印度氣象辦公室，卡納塔卡省（Karnataka）和馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的主要種植區是今年季風期間最乾旱的地區之一。