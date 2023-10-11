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如何協助以色列？參院領袖麥康諾建議採4行動

編譯湯淑君／綜合外電
以色列遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯無預警恐怖攻擊，世界各國紛紛聲援以色列、譴責恐怖分子的殘暴行為。（美聯社）
以色列遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯無預警恐怖攻擊，世界各國紛紛聲援以色列、譴責恐怖分子的殘暴行為。（美聯社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日對以色列發動大規模突襲，震驚全球。參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，這種令人髮指的野蠻、恐怖行徑，和俄羅斯侵略烏克蘭一樣，都對全世界構成威脅，因此他呼籲自由世界同心協力支援以色列，不只是口頭支持，也要付諸具體行動。

麥康諾投書華爾街日報，呼籲美國連同國際盟友共採取以下四種務實行動，協助以色列：

一、分清楚誰是侵略者、誰是受害者。現在不可能要求「雙方」降低衝突。應給以色列自衛的時間和空間。

二、火速供應以色列亟需的特定能力與情報，協助鎖定、摧毀那些野蠻人。俄烏戰爭的一大教訓是，支援行動必須果決明快，否則可能使衝突拖長、反而增加戰爭成本。派遣福特號航空母艦（USS Ford）打擊群前往東地中海支援，並宣布補給彈藥，是正確的第一步。

三、將美國的國防視為優先要務。麥康諾批評拜登政府要求砍國防支出預算，同時大幅增加非國防支出。他表示，現在還有時間行動，國會今秋有機會提供國防部緊急撥款，以便支援以色列、烏克蘭、台灣等夥伴，並且投資強化美國的軍力。這應包含大舉資助擴充、現代化美國的武器庫存，並且投資加強美國生產關鍵彈藥、長程飛彈和其他國防技術的能力。

四、鎖定伊朗施壓。種種跡象指向哈瑪斯獲德黑蘭大力支持。麥康諾形容伊朗是「舉世最活躍的恐怖主義贊助國，長久來提供訓練和致命武器給哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，如同對敘利亞和黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）以及在伊拉克和葉門無數的代理人所做的一般。德黑蘭和莫斯科關係深化，有目共睹；同理，德黑蘭提供給恐怖主義代理人的伊朗製自殺無人機，正被俄軍用來對烏克蘭城市發動恐攻。就連哈瑪斯發言人，也公開對伊朗的支持致謝。

歐洲各國和美國同聲支持以色列並與以國站在同一陣線，理應如此。但光是象徵性的口頭支持並不夠，也必須對德黑蘭政權大力施壓，才有可能促其國內外行為有所改變。

麥康諾說：「文明世界必須讓恐怖分子及其支持者或縱容者付出實質代價。伊朗唆使的殺手不應有安全棲身處。西方應重新對德黑蘭施加大規模、多方的制裁，並拒給伊朗飛機飛越領空權 。扣押創朗用來迴避制裁的運輸船舶。關閉與西方有往來的伊朗銀行，並停止歐洲企業在伊朗的營運。把伊朗官員當賤民（pariahs）般對待，並擊沉威脅國際海運的伊朗軍艦。」

以色列為捍衛本國領土、國民而浴血奮戰，該國多少無辜男子、婦女和孩童慘遭恐怖分子屠殺。以色列值得自由世界全力的支持，口頭聲援不夠，也必須付諸行動。

伊朗 以色列 麥康諾

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