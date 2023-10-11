哈瑪斯屠殺罪行浮現：嬰兒被砍頭、40孩童被射殺、活燒以色列人

哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

隨著以色列 軍隊10日收復加薩 走廊外以色列人社區，哈瑪斯 (Hamas)槍手7日屠殺以國民平的駭人暴行逐一浮現，嬰兒被砍頭，單一務農社區就有40名孩童被槍決，90歲老嫗被拖進客廳爆頭兩次，倖存者表示，哈瑪斯就是新納粹，7日是另次大屠殺，就這麼簡單。

以國軍方表示，哈瑪斯恐怖分子攻擊以南「法爾阿札」(Kfar Aza)集體農場時，砍掉嬰兒的頭，把很多戶一家人全都射殺，房舍被燒毀，屍身橫擱在街道，家具四處亂拋，汽車付之一炬。

以色列士兵10日逐屋搬走當地死者，看到無辜平民被殺死「在自己床上，不是戰爭，也不是戰場」，莫不憤慨萬分。

鄰近的「基蘇芬」(Kisufim)集體農場住有375人，哈瑪斯分子7日上午6時20分闖入，亂丟手榴彈。33歲的倖存者哈若表示，哈瑪斯闖進來殺人，自己90歲祖母躲進防彈掩體，但忘了關門，被哈瑪斯拖出來，朝她頭部開了兩槍，射殺在她的客廳裡。

哈若表示，接下來兇徒去找她71歲的親人隆恩(Ofer Ron)，如法炮製殺了他；「有一家人，母親、父親及15歲的兒子，他們躲在掩體裡，那些恐怖分子就放火燒他家，由他家冰箱拿走吃喝，把他們燒死，能想像他們最後時刻的恐怖感受嗎？」

紐約時報報導，集體農場居民被害時，有些人正在等巴士，或在音樂會跳舞，有人在做晨間家務事，警覺心最強的人充其量是盡可能躲起來。以國士兵還在彈痕累累的房舍、街道、草皮，尋找平民同胞，一具一具地收屍。

哈瑪斯槍手攻擊以南20個地點，殺死包括婦孺的1000多人，並劫持現估150多人。包括保全攝像、手機錄影、居民及記拍照、倖存者供述等證據，都由以色列軍警、緊急工作人員及暫時回家的居民搜集，逐一浮現。

聯合國秘書長表示，沒有什麼可以為這樣的殺戮、劫持與殘害平民，還說得理直氣壯。