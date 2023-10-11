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以色列3家航空增班 載回更多預備役軍人 機票有優惠

中央社倫敦/耶路撒冷10日綜合外電報導
圖為以色列的艾拉航空班機。(路透)
圖為以色列的艾拉航空班機。(路透)

根據以色列的艾拉（El Al）、以斯雷（Israir）、阿基亞（Arkia）3家航空公司網站及以色列機場當局，這些公司今天增加航班以載回更多的預備役軍人。

不過，由於預料會再有衝突，也引發對業界工作人員短缺的憂慮。

以色列9日表示，已召回史無前例的30萬名預備役軍人，並警告加薩（Gaza）居民趕緊撤離，這顯示以色列可能打算發動地面攻擊，要對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）週末史無前例的攻擊做出回應。

儘管許多國際主要的航空公司取消往返以色列的航班，但以色列航空公司則希望至少能在未來幾天增加運量。上週，許多以色列人利用猶太假期出國旅遊。

以斯雷航空在官網表示，他們將提供從賽普勒斯的拉納卡（Larnaca）、希臘的科孚島（Corfu）、喬治亞的巴統（Batumi）出發的航班，幫助以色列人返鄉。

阿基亞航空將提供從希臘首都雅典（Athens）飛往以色列南部埃拉特港（Eilat），和從摩洛哥的拉喀什市（Marrakech）飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班。

以色列國營的艾拉航空今天新增一班從雅典飛回國內的航班，表示雖然沒有為預備役軍人提供免費航班，但他們會試著讓票價保持經濟實惠。艾拉航空發言人表示，預備役軍人要飛回以色列，從美國、曼谷，及飛行時間在4小時內的歐洲國家出發，票價分別是900美元、650美元、300美元。

雖然航班不久後可能減少，但各界對航空公司工作人員短缺的憂慮卻增加。

以斯雷航空表示，他們的定期航班未來幾天可能減少，因為外籍機組員被要求離開以色列，還有一些以色列工作人員被徵召參與戰鬥。

撤離外國人的航班也正從班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）離開。

以色列機場當局表示，今天預料將有6萬7000名乘客行經班古里昂國際機場，這座機場平均運量是8萬人。

機場當局補充，基於安全考量，將對班古里昂國際機場第3航廈的航班做出限制。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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