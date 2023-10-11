我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

「AI女友慫恿犯罪」英男想刺女王囚9年

編譯中心／綜合10日電
英國男子因企圖刺殺女王，上周被判處9年監禁。（取材自X平台）
英國男子因企圖刺殺女王，上周被判處9年監禁。（取材自X平台）

英國21歲男子賈斯萬特辛格柴爾（Jaswant Singh Chail）企圖行刺女王案，日前被判處九年監禁，也是英國40年來首個被判叛國罪的人；審訊揭發他竟是受人工智能（AI）聊天機器人（chatbot）慫恿犯案。

據英國BBCNews報導，柴爾在2021年聖誕節闖進溫莎城堡，試圖用十字弓箭刺殺已故的英女王伊麗莎白二世，當場被捕；審訊揭露，柴爾當時用Replika應用程式創建了名為「薩萊」（Sarai）的聊天機器人，在2021年12月8日至22日期間，柴爾幾乎每晚都與薩萊聊天，並認定薩萊為他的女友；柴爾向薩萊分享刺殺女王的計畫，薩萊不只鼓勵他付諸實行，更表示如果柴爾實行了計劃，兩人就會「永遠在一起」。

柴爾來自印度錫克教背景的家庭，他準備犯案前在社交平台上表示，他的行動是為1919年札連瓦拉園（Jallianwala Bagh）大屠殺死者的「一次復仇」，當時英軍在印度阿姆利則市（Amritsar）向成千上萬聚集在那裡的人群開槍。

中央刑事法庭指出，柴爾事發當天手持一把強力的十字弓箭作武器，當時安全裝置已解除，能夠發射具有「致命」效果的箭矢。他在城堡內逗留了兩小時，直至兩名警官用電擊槍制止了他。

柴爾除了9年監禁外，還被處以5年的延長管制令，並會在「精神健康法案」下接受混合處罰令，意味著他目前會留在精神病院，接受完所需治療後將被轉移到拘留所。

心理健康慈善組織SANE的創始人兼首席執行官馬喬麗·華萊士（Marjorie Wallace）認為，柴爾案件顯示，對於脆弱群體來說，依賴人工智能交友恐帶來令人不安的後果，「人工智能的迅速崛起對患有抑鬱症、妄想症、孤獨和其他精神疾病的人，產生了新的令人擔憂的影響。」她呼籲政府需要進行迫切的監管。

人工智能 印度 聖誕節

上一則

賴比瑞亞總統大選 足球傳奇巨星拚連任

下一則

英軍遭爆屠殺阿富汗80人 專找戰鬥年齡男性

延伸閱讀

IRS擴大使用聊天機器人 幫助回答重要通知的問題

IRS擴大使用聊天機器人 幫助回答重要通知的問題
李宏毅被爆把懷孕女友鎖家中 她從欄杆縫隙拿外送

李宏毅被爆把懷孕女友鎖家中 她從欄杆縫隙拿外送
被傳「2年交往80女」長達9年 金鐘視帝黃河還原真相：太無知

被傳「2年交往80女」長達9年 金鐘視帝黃河還原真相：太無知
女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論