英國男子因企圖刺殺女王，上周被判處9年監禁。（取材自X平台）

英國21歲男子賈斯萬特辛格柴爾（Jaswant Singh Chail）企圖行刺女王案，日前被判處九年監禁，也是英國40年來首個被判叛國罪的人；審訊揭發他竟是受人工智能 （AI）聊天機器人（chatbot）慫恿犯案。

據英國BBCNews報導，柴爾在2021年聖誕節 闖進溫莎城堡，試圖用十字弓箭刺殺已故的英女王伊麗莎白二世，當場被捕；審訊揭露，柴爾當時用Replika應用程式創建了名為「薩萊」（Sarai）的聊天機器人，在2021年12月8日至22日期間，柴爾幾乎每晚都與薩萊聊天，並認定薩萊為他的女友；柴爾向薩萊分享刺殺女王的計畫，薩萊不只鼓勵他付諸實行，更表示如果柴爾實行了計劃，兩人就會「永遠在一起」。

柴爾來自印度 錫克教背景的家庭，他準備犯案前在社交平台上表示，他的行動是為1919年札連瓦拉園（Jallianwala Bagh）大屠殺死者的「一次復仇」，當時英軍在印度阿姆利則市（Amritsar）向成千上萬聚集在那裡的人群開槍。

中央刑事法庭指出，柴爾事發當天手持一把強力的十字弓箭作武器，當時安全裝置已解除，能夠發射具有「致命」效果的箭矢。他在城堡內逗留了兩小時，直至兩名警官用電擊槍制止了他。

柴爾除了9年監禁外，還被處以5年的延長管制令，並會在「精神健康法案」下接受混合處罰令，意味著他目前會留在精神病院，接受完所需治療後將被轉移到拘留所。

心理健康慈善組織SANE的創始人兼首席執行官馬喬麗·華萊士（Marjorie Wallace）認為，柴爾案件顯示，對於脆弱群體來說，依賴人工智能交友恐帶來令人不安的後果，「人工智能的迅速崛起對患有抑鬱症、妄想症、孤獨和其他精神疾病的人，產生了新的令人擔憂的影響。」她呼籲政府需要進行迫切的監管。