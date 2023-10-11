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賴比瑞亞總統大選 足球傳奇巨星拚連任

編譯中心／綜合10日電
賴比瑞亞總統大選10日登場，足壇傳奇巨星維阿（中）力拚連任。（路透）
賴比瑞亞總統大選10日登場，足壇傳奇巨星維阿（中）力拚連任。（路透）

賴比瑞亞總統大選10日登場，足壇傳奇巨星維阿（George Weah）力拚連任之際，和平是選民主要關切議題之一。過去接連發生的內戰為這個西非國家留下不少傷疤。

中央社引述法新社報導，18歲的首投族莫莫（Agostina Momo）表示：「我為了國家利益而投票，期待看到和平及發展。」

另一名54歲的選民奧凱（Augustus Okai）說，她要為子孫的未來投下這張票，「我希望下任總統是我們國家最有能力的人」。

儘管賴比瑞亞主要政黨都承諾這場總統及國會大選將會和平進行，但上個月不同陣營支持者之間爆發衝突，造成3人死亡，加劇恐再發生暴動的擔憂。維阿8日舉行最後一場造勢活動時，現場也發生衝突，導致數人受傷。

這是2018年聯合國維和部隊終止進駐賴比瑞亞任務以來，賴比瑞亞首次舉行選舉。1989年至2003年間，賴比瑞亞爆發2場內戰，導致逾25萬人死亡後，聯合國派出維和部隊到當地執行任務。

現年57歲的維阿在足壇成就輝煌，是唯一曾經獲得國際足球總會（FIFA）世界足球先生榮銜和贏得金球獎（Ballon D'Or）的非洲球員。

維阿2017年首次當選總統時，承諾將創造工作機會並投資教育，但批評家認為，他並未實現承諾。

維阿這次爭取連任，面臨19名競選對手，儘管他是最被看好的候選人，但除非在首輪得票占絕對多數，否則很可能11月初還需進行第2輪決選。

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