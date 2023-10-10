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以巴戰火 除了晶片、鑽石.. .也衝擊這些產業

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾位於以色列佩塔提克瓦市（Petah Tikva）的「智慧大樓」（smart building）；圖為2019年12月所拍攝。（路透）
英特爾位於以色列佩塔提克瓦市（Petah Tikva）的「智慧大樓」（smart building）；圖為2019年12月所拍攝。（路透）

哈瑪斯突襲以色列正導致全球一些企業的展望可能受影響，原因是他們的部分營收來自以色列。預計最新的以巴衝突可能不利於一些國際學名藥廠、半導體公司、鑽石加工業者和軟體服務商的營收。

以下是彭博資訊盤點一些可能受影響的產業領域：

1.科技業

戰火很可能衝擊晶片大廠英特爾（Intel）6月時所宣布、在以色列投資250億美元蓋新廠的計畫。因此，投資人關注從輝達（Nvidia）、應用材料、台積電到三星電子等晶片股是否會受影響。

根據台經濟部資訊，英特爾目前在以色列設有三座研發中心，位於海法、佩塔提克瓦和耶路撒冷，另外在以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）已設有兩座晶圓廠（Fab18、Fab 28），最新的計畫是新設第三座晶圓廠Fab 38，切入7奈米製程。目前Intel Israel員工數達1萬1700人。

另外，英特爾先前收購、去年底已上市的自駕車技術公司Mobileye，總部也位於以色列。

至於提供伺服器、資料庫等監控服務的美商Datadog，以及其他資安公司股票也受關注，因為同業Check Point Software Technologies總部就位在特拉維夫。印度有數家軟體出口業者在以色列營運，包括塔塔顧問服務公司、Infosys、Tech Mahindra與Wipro。

2.製藥業

以色列製藥巨擘梯瓦（Teva Pharmaceutical Industries）可能受影響，投資人同時留意印度瑞迪製藥（ Dr. Reddy’s Laboratories） 與Lupin公司的股價發展。印度的太陽製藥擁有以色列Taro製藥的72%股份。

3.鑽石業

鑽石是以色列最大出口品，以國的鑽石業主要聚焦切割與拋光，而非挖礦。

根據彭博資訊的供應鏈資料，俄羅斯礦業公司埃羅莎（Alrosa）有8.2%年營收來自以色列，以色列鑽石分級公司在新加坡的股價一度重挫3.1%。

其他相關亞洲股票包括印度礦業NMDC、珠寶製造商Kalyan Jewellers India和泰坦工業，以及中國的四方達。

4.其他間接可能受連鎖效應影響的產業：石油與運輸、黃金

雖然以色列不是大型產油國，但中東緊張局勢可能增添商品價格波動。這會影響亞洲商品製造商，像是澳洲伍德塞德石油、Santos，以及雪佛龍、英國石油、殼牌、道達爾等西方能源巨擘的股價。

如果鄰近伊朗的航道與荷莫茲海峽海峽受到干擾，可能影響長榮海運、德國赫伯羅德等航運股。

金價如果飆漲，澳洲的Newcrest Mining等金礦公司股價也可望受到激勵。

另外，投資人也關注在以色列有大筆營收的業者，包括南京新街口百貨、在美掛牌的Taboola.com、Kenon Holdings以及台灣的立端科技。

國防股也將成為焦點，例如美國的洛克希德馬丁公司與歐洲的英國航太系統公司（BAE Systems）。

以色列遭受哈瑪斯突襲，位於以色列的學名藥廠、半導體公司、鑽石加工業者業務有可能受...
以色列遭受哈瑪斯突襲，位於以色列的學名藥廠、半導體公司、鑽石加工業者業務有可能受到影響。（路透）

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