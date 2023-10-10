又見「過度旅遊」 遊威尼斯3種行為會開罰

許多城市擔心遊客過多，正設法對抗「過度旅遊」，包括收取旅遊稅和禁止大型遊輪靠岸。（路透）

經過疫情期遊客太少的問題後，許多城市現在又陷入遊客過多的窘境，正苦思對抗「過度旅遊」的方法。

財經網站CNBC報導，根據EHL洛桑飯店管理學院研究助理兼客座講師Lionel Saul，部分問題在廉價航空公司、房屋短租和遊輪。該校另一研究員Tatyana Tsukanova指出，社群媒體、網紅、電影和電視節目也是成因，它們將大量人潮帶往同一個地方，很多都是「來了之後拍張美美的自拍照就走人」。

全球的遊客人數正不斷增加。聯合國估計，到2030年，世界人口將達85億，從現在到2030年，預估每年將多出5000萬國際遊客，大部分來自亞洲。

據傳是迪士尼 電影「冰雪奇緣」靈感來源的奧地利小鎮Hallstatt，自從出現在南韓電視劇，遊客便絡驛不絕，Tsukanova說，「800位居民一年要面對大約100萬遊客」。該鎮原先在高人氣觀景點圍起一堵牆，但網民大力抨擊後被官員拆了。

其他城市和景點，如秘魯的馬丘比丘、雅典的衛城、印尼 的婆羅浮屠，對每日遊客設置限額，威尼斯、波拉波拉島等地限制大型郵輪 靠岸。

阿姆斯特丹則更進一步，成為Saul口中「打擊過度旅遊的先鋒城市」。不僅取締遊覽車、旅遊商店、新旅館開業、Airbnb租房，也考慮禁郵輪，並將著名的紅燈區遷出市中心。今年4月還發起獨特訴求，瞄準英國年輕男性旅客告知，如果想吸毒或參加派對，「請別來」。

有些城市針對不良行為處以罰款。在威尼斯，邊走邊吃、下運河游泳，或僅穿泳衣四處走會吃罰單，明年起還將對一日遊遊客收費5美元。

美國旅遊科技業者Voyagu創辦人Ivan Saprov說，西班牙巴倫西亞、英國曼徹斯特、泰國和冰島明年都可能開始收取新的旅遊稅。印尼當地媒體報導，峇里島2024年2月起也將對旅客開徵15萬印尼盾（10美元）的稅。

收費可能導致遊客減少，一些希望不要犧牲遊客收入而解決擁擠問題的國家。正吸引遊客前往遊客較少的地區。例如印尼包裝了「新峇里島」，日本官員則力推參觀人口正逐漸減少的農村地區。