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睽違50年 IMF、世銀年會重返非洲 擬賦第3個席位

編譯中心／綜合9日電

睽違50年，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）9日再度於非洲召開年度會議，這兩個國際機構正面臨壓力，要為飽受債務和氣候變遷衝擊的貧窮國家提供更好援助。

據央廣報導，國際貨幣基金和世銀傳統上每三年會在華府總部以外地區，舉行年度的財政部長及央行總裁會議。

摩洛哥南部城市馬拉喀什（Marrakech）原要在2021年舉辦這場盛會，但由於新冠疫情而兩度延後。馬拉喀什南部地區上個月遭強震侵襲、造成近3000人罹難，曾使得這場活動可能再次受到影響，但摩洛哥政府決定如期舉行。

國際貨幣基金和世銀上次在非洲舉行會議是在1973年，當時由肯亞主辦會議，當時一些國家仍處於殖民統治下。半個世紀後，非洲大陸面臨一系列挑戰，從衝突、一連串的軍事政變到無情的貧困和自然災害。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上周在象牙海岸的阿必尚（Abidjan）指出，21世紀繁榮的世界經濟，需要一個繁榮的非洲。

國際貨幣基金和世銀準備在一項象徵性的行動中，於其執行董事會賦予非洲第三個席位。喬治艾娃表示，這將使非洲大陸擁有「更強大的聲音」。

但這個棘手議題的解決方法，則圍繞著錢打轉。主要出資國並不贊成增資，因為這將迫使他們投入更多資金，並為中國、印度等新興大國帶來更大影響力。

然而，世銀預料將在會中確認，未來10年透過調整資產負債表的方式，提高放貸500億美元的計畫。

世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）則希望能更進一步，透過來自已開發經濟體的捐款，將放貸提高1000億美元或高達1250億美元。但這項議題不太可能在馬拉喀什獲得解決。

此外，全球的放款方可能會利用這些會議來改革配額制度。這些配額制是基於一國的經濟表現，以決定該國應向國際貨幣基金提供多少資金、他們的投票權、以及可獲得的最大貸款額度。

貨幣 貸款 氣候變遷

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