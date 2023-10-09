像美國911後氛圍…以色列民眾嘆「情況非常糟糕」 對政府極度失望

以色列防衛警察騎摩托車在特拉維夫海邊步道巡邏。（中央社）

以色列 持續反攻哈瑪斯 ，激烈空襲轟炸加薩 ，交界邊境社區仍處封鎖狀態，等待以軍清除潛藏的不明數量恐怖份子；民眾對政府感到極度失望，情緒有點像美國911事件後的氛圍。

昨天是戰爭爆發第2天，特拉維夫相對安靜，不再有警報，但大多數的商店、餐廳和咖啡館都是關門不營業。學生不上學，大多數人也不上班。

記者在下午騎著自行車前往平常熙熙攘攘的特拉維夫舊港商業區（Tel Aviv Port），沿途路上人煙稀少，只碰到了幾位在公園河邊釣魚的中國移工。他們主要是「中鐵隧道局集團有限公司」正在為特拉維夫興建輕軌的員工，其中一位告訴記者，因為局勢緊張，今天不需上班；聽說一位在以色列南部工地工作的中國人在這場衝突中受傷，已經送往醫院。

從瑞典移居特拉維夫的Avi在公園受訪表示，他移民到以色列10多年來，也經歷過幾次火箭空襲與以巴衝突，但這次跟以往不同，情況非常非常的糟糕，對於以色列的情報失靈、軍隊防備不佳，他認為政府與軍隊目前得先解決這場危機，事後該有必要的調查，查出到底哪裡出了問題、誰該負責等。

當Avi受訪時，在一旁聽到對談的Omri也願意接受採訪。他說他是以色列特種部隊後備軍人，以色列人軍隊與猶太人定居點在2005年前仍未撤出加薩走廊時，他曾在加薩服役3年。Omri對以色列政府一再批評，他覺得現任極右政府上台以來就問題重重，各方面失調無法運作，這次會有這樣的大災難，他並不意外。

Omri還說，以色列近來種種事物都讓人覺得恥辱，比如削弱最高法院制衡機制、司法改革方案迫壞民主制度等，這次哈瑪斯的突襲，以色列的措手不及與嚴重挫傷更是嚴重恥辱，他對這國家很失望，已經有想移民的念頭。他已40多歲，被徵召的可能性不大，除非是以色列整個國家面臨生死存亡的危機，不然即使被徵召，他也不會上戰場。

回到家中，記者看到的新聞報導除了傷亡數字一再倍增，仍有100多名被綁架的以色列人下落不明，他們的家人組成了自救互助團體在電視上發表聲明求助。由於有些畫面具有震撼性且涉及敏感內容，以色列電視台並未播放以色列人被綁架或受害的畫面。

電視台一再報導民眾憤怒指責以色列政府和軍隊，有家長還在尋找他們失聯的兒女；有些民眾則怒吼說：「以色列政府怎麼了？軍隊怎麼了？情報單位怎麼了？這個國家怎麼變成無能？」還有受訪民眾氣憤說：「以色列怎麼變得像烏克蘭？」民眾對政府感到極度失望，情緒有點像美國911事件後的氛圍。