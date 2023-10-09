自己國家自己救 海外以色列人急訂機票返國作戰

以色列遭激進組織哈瑪斯大規模突襲，海外以色列公民得知國家遭受攻擊，紛紛準備返國捍衛家園。圖為以色列後備役軍人排隊向部隊報到，準備投入戰爭。（Getty Images）

以色列 7日清晨遭伊斯蘭激進組織哈瑪斯 （Hamas）大規模突襲，海外的以色列人得知國家遭受攻擊，紛紛訂機票、收行囊，準備返國捍衛家園。據悉，連51歲的以色列前總理班奈特（ Naftali Bennett）也響應號召，加入前線。

班奈特曾任總參謀部偵察部隊指揮官，取得陸軍少校軍階。他已抵達徵召地點準備履行預備役職責，並表示哈瑪斯殺害和綁架了以色列人民，「是時候消滅他們了」。

另據紐約時報 報導，31歲以色列人阿若瓦哈米（Yotam Avrahami）長居美國紐約，收到來自家鄉的消息，毅然決然買好單程機票返國作戰。

他提到，幾波突襲行動導致不少友人失去至親，就連小孩也罹難，「想到親朋好友處在立即危險，而自己無能為力實在很挫敗……我要回去保護他們，就這麼簡單。」

阿若瓦哈米預計當地時間8日向部隊報到，其他朋友也約好從杜拜返回以色列，「海外以色列公民都有志一同。」

然而，部分飛往以色列航班已取消，導致許多海外以色列人心急如焚。對此美國–以色列商貿聯盟（United States-Israel Business Alliance）會長卡帕洛威茲（Aaron Kaplowitz）已出面和各地有關單位交涉。

許多人想方設法解決後勤問題返回以色列，有的人打算向後備役部隊報到，有的人想著陪在親朋好友身邊。

此外，阿若瓦哈米已做好長達數周抗戰的準備，並向任職的德勤會計事務所同事告知請假，「昨天我還在規畫客戶交流、工作量、投資周期，今天，那些事已經一點也不重要了。」