臭蟲肆虐多校關閉 法媒：國家危機

距離2024年巴黎奧運會開幕僅剩9個月，法國近期深陷臭蟲危機。圖為一名婦女走過法國巴黎的一家害蟲防治商店。（歐新社）

距離2024年巴黎奧運 會開幕僅剩9個月，法國上下近期深陷臭蟲危機，令法國衞生與政治形象深受影響。法國政府緊急召開跨部門會議，表示將密切關注蟲害，並安撫各界勿恐慌。法媒形容，臭蟲問題已上升至「國家危機」，外媒則以「巴黎警戒」、「巴黎形象嚴重傷害」來形容。

路透報導，最近幾周，法國民眾在高鐵座位、電影院座椅、巴黎地鐵、戴高樂機場和醫院，都發現臭蟲身影，紛紛拍攝照片或影片上傳到社交媒體，恐慌和厭惡的情緒在全國不斷蔓延。

有乘客稱，由於害怕臭蟲，他們現在不敢坐在地鐵或者火車的座位上，搭車時必須站著。正在參加巴黎時裝周的網紅也自稱被臭蟲攻擊叮咬，加上巴黎奧運在即，對這波臭蟲危機進一步推波助瀾。

為了安撫民眾，法國交通部長波恩宣布從4日起，在各大車站和巴黎地鐵站 ，派出專門抓蟲害的「嗅蟲犬」巡邏，並加強對車廂的清潔。不過，目前為止，約50起臭蟲的報告都沒有得到證實。

法國教育部 長阿塔爾表示，由於對臭蟲感染愈加擔心，目前法國已經有7所學校被迫關停。阿塔爾稱，在17處學校中都有檢測到不同程度的臭蟲存在，「儘管在6萬所學校中只有數十所出現臭蟲問題，但實際上感染數量正在急劇增加」，教育部宣布關閉其中7間學校，進行大規模滅蟲消毒。