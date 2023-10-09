埃及警察濫射以色列旅遊團釀3死1傷 以政府籲國人返國

埃及8日傳出以色列旅遊團在第二大城亞歷山卓遭當地警察射殺，2名觀光客和1名埃及導遊身亡，另有1人受傷。取自X

英國衛報報導，以巴衝突升溫之際，埃及當地時間8日傳出以色列 旅遊團在其第二大城亞歷山卓（Alexandria）遭當地警察「隨機」射殺，2名觀光客及1名埃及導遊身亡，另有一人受傷，以色列外交部已證實傷亡消息。

隨後，以色列國家安全委員會發出聲明，考量恐怖組織及孤狼式襲擊者日益加劇的攻擊動機，建議國人不宜前往海外旅遊，且「鑑於埃及襲擊事件」，尤應警戒中東地區，同時呼籲在埃及的以色列公民「儘速返國」。

埃及政府尚未針對襲擊事件作出回應。

埃及安全部門的消息稱，一名埃及警察在亞歷山卓著名景點龐貝柱周邊執勤時突然拔槍，向正在景區內遊覽的以色列旅遊團射擊。以色列外交部確認有兩名以色列公民在亞歷山大市被殺害，另一名傷者同樣為以色列人，並稱身亡的埃及公民為以色列遊客的導遊。

和埃及安全機構關係密切的電視頻道「Extra News」報導稱，襲擊嫌疑人已遭逮捕。

巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列鄰近加薩 走廊（Gaza Strip）的城市鄉鎮，以色列旋即還以空襲報復，雙方目前全面開戰。

埃及是首個和以色列達成和平協議的阿拉伯國家，且長久以來扮演以色列和巴勒斯坦間的和事佬。然而，儘管以色列人時常到埃及旅遊，且兩國存在外交關係，以色列人在埃及依舊不大受歡迎。