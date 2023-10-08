德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

以色列 「諾瓦音樂節」(Nova Festival)遭巴勒斯坦伊斯蘭激進分子「哈瑪斯 」(Hamas)鎖定攻擊，會場至少發現260具屍體；受害者當中，德國 籍刺青師遭擄殺，半裸屍體被指為以國女兵，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。

德國籍的以色列裔30歲刺青師莎妮‧盧克(Shani Louk)遭哈瑪斯擄殺，她半裸的屍身遭民兵拋在小貨卡後方遊街展示，聲稱是以色列女兵。

影片顯示，盧克的一條大腿呈不自然角度，哈瑪斯民兵跨坐其上；哈瑪斯的支持者歡呼，繞屍奔跑，還朝她身上吐口水。

盧克的德國堂姊托瑪西娜‧溫特勞伯-盧克(Tomasina Weintraub-Louk)靠著刺青與髒辮認出盧克，稱她橫遇此事不啻夢魘。

布林肯8日表示，可能有美國人在這場攻擊中傷亡與失蹤，國務院正努力查證相關消息並將全力營救美籍人質。

哈瑪斯7日攻擊辦在戶外的音樂節數千名狂歡者，以色列緊急救援機構Zaka指出，緊急救難人員已從會場運出至少260具遺體，現場宛如經歷「大屠殺」。

惶恐的音樂節參與者在火箭彈防空警報大作後驚覺情勢不妙，接著哈瑪斯恐怖分子切斷會場電源，開著吉普車衝進會場，朝民眾發射火箭彈、開槍並俘虜人質。

救難人員亞尼夫(Yaniv)表示，「這是一場大屠殺，我從未目睹如此慘烈場景；這是預謀突襲，恐怖分子在緊急疏散路線上堵人。」

影片顯示許多驚恐的青少年尖叫逃竄，大多介於20歲到30歲之間。

參加音樂節的吉比利(Gibly)表示，「我們無處可躲，會場是開放的戶外空間」，許多人跳上車逃跑，但道路很快就堵塞，她不得不棄車，步行躲進森林，最後幸運攔到一輛行經的車逃離。