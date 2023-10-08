歐盟將立法鉗制中俄遊說團體 專家對有效性存疑

歐盟委員會正加緊制定以美國「外國代理人」法案為藍本的新法案，以鉗制中俄遊說團體，但有專家對於這項法案可否有效抑制來自中國和俄羅斯的影響一事持保留態度。（路透）

歐盟 委員會正加緊制定以美國「外國代理人」法案為藍本的新法案，以鉗制中俄遊說團體，但有專家對於這項法案可否有效抑制來自中國和俄羅斯 的影響一事持保留態度。

美國之音中文網7日報導，歐盟（EU）近年來採取系列措施來鉗制第三國，尤其是來自中國和俄羅斯等國家的遊說勢力。

其中最重要的步驟之一是於2019年建立「透明度登記冊」，遊說組織和個人只有被列入數據庫才能獲得進入歐洲議會的通行證；此外，歐盟委員會於2020年通過「遊說者行為守則」，其中規範了遊說者的道德標準，並要求遊說者披露身分和利益。

2021年，歐盟委員會又發起旨在促進歐盟遊說過程透明度和問責制的「透明度倡議」。

歐盟日前宣布將計劃更好地保護其尖端技術免遭外國窺探，因為外國窺探可能威脅歐盟的經濟和安全。此前歐盟曾多次警告，歐盟需要「降低」與中國關係的風險。

歐盟委員會負責透明度事務的官員表示，每年超過400萬歐元的合約將受到更嚴格的審查。

報導說，該法律原定6月提交，但因受到批評，歐盟委員會決定先進行影響評估，目前預計秋季提出。

這一監管舉措受到美國「外國代理人」法案的啟發，但在執行過程中會有所不同。歐盟將利用金融制裁來取代美國的刑事制裁；擬議中的法律並將確保歐盟內部國家政府不能實施更嚴格的措施。

美國外國代理人法案要求所有第三國政客及其遊說代表在可公開訪問的網站註冊並詳述與美國立法者的合作，包括任何正式合約和費用。

對於此遊說法案可否有效抑制來自中國和俄羅斯的影響一事，德國 的中國問題專家韓尼（Alicia Hennig）接受美國之音探訪時持保留態度。

她說，「中國在歐洲的滲透影響是透過多種方式的…這個法案的範圍和制裁措施無法應付中國政府這樣全方面的滲透影響活動。歐盟應該加強對目前已經存在的透明度登記冊制度的立法，而非制定新的範圍更窄的法案」。

報導說，歐盟透明國際副主任艾奧薩（Nick Aiossa）也表示，這個法案包括的團體範圍太窄，無法有效解決中俄對歐盟民主的影響威脅，「我建議這個法案應該擴大範圍，將所有利益代表或說客都包括在內，要求所有利益代表（無論是否由外國資助）提高透明度並披露財務狀況」。