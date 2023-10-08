阿富汗西部規模6.3強震持續搜救 居民嘆：回家後什麼都沒了

阿富汗西部昨天發生規模6.3強震，受災程度漸漸明朗，死亡人數攀升至超過2000人。（美聯社）

阿富汗 西部昨天發生規模6.3強震，受災程度漸漸明朗，死亡人數攀升至超過2000人，救災人員徹夜搜尋生還者。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）稍早指出，這起強震的震央位於赫拉特（Herat）西北方40公里處，震源深度僅有14公里，且之後當地又發生規模介於4.3及6.3的8次餘震。

國家災害管理局發言人表示，他們預計死亡人數「將會大幅攀升」。

夜幕降臨，在Zinda Jan區的薩博蘭村（Sarboland），法新社記者看到震央附近的數十棟房屋被夷為平地，男人們在一堆堆破碎的磚石中鏟土，女人和孩子們則在戶外等待。

世界衛生組織（WHO ）表示，赫拉特省至少12座村莊有600多棟房屋被毀或部分損壞，約4200人受到影響。

42歲的阿瑪德（Bashir Ahmad）說：「第一次地震 時，房屋都倒了，屋裡的人都被埋了，有些家庭還音訊全無。」

穆罕默德（Nek Mohammad）告訴法新社，上午11時左右，第1次地震來襲時，他正在工作，「我們回家，看到幾乎什麼都不剩了，東西都成了沙土」。

世界衛生組織表示，「隨著搜救行動的持續進行，傷亡人數預計將會上升」。