英國每日郵報報導,巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯 7日大舉突襲以色列,藉由海陸空三棲方式滲透,包括以動力飛行傘,擄走在加薩 走廊旁參加住棚節(猶太人收穫節)音樂節的無辜民眾,目擊者拍下哈瑪斯民兵空降的畫面。

以南內蓋夫沙漠旁、鄰近加薩的城鎮雷姆,6日晚自11點起舉行慶祝住棚節的音樂節,至7日結束,現場有上千名年輕人參加。

前述畫面可見節慶上空冒出不明物體時,下方還有許多人隨音樂起舞。仔細一看竟是民兵從天而來,以子彈及火箭朝群眾濫射,並綁架許多手無寸鐵的年輕人。

