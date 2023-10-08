我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

傳空襲加薩至少313死、2千人傷 以色列總理矢言讓哈瑪斯據點化為「瓦礫」

編譯高詣軒／即時報導
以色列空襲加薩報復哈瑪斯組織突襲以國，當地建築8日冒出黑煙或倒塌。（美聯社）
以色列空襲加薩報復哈瑪斯組織突襲以國，當地建築8日冒出黑煙或倒塌。（美聯社）

英國天空新聞網引述巴勒斯坦衛生單位8日上午表示，以色列加薩的空襲已造成至少313人喪生、近2000人受傷。以色列總理內唐亞胡已警告加薩居民離開，矢言要讓加薩的哈瑪斯據點化為「瓦礫」，以報復「黑暗的一天」。

巴勒斯坦哈瑪斯組織7日上午突襲以色列，內唐亞胡表示以國和哈瑪斯武裝分子處於戰爭。以色列媒體指出，至少350名以國人喪生，衛生單位表示傷者至少1,590人，成為數十年來以國傷亡最慘重的衝突。

以色列國防軍發言人先前指出，戰事連夜持續，軍方仍在加薩走廊周邊8個地區作戰。哈瑪斯武裝單位8日表示，麾下戰士仍在以國境內數個地點激烈交戰。一名以國軍官稱，「數百名」哈瑪斯戰士被殺，數十人被俘。

以色列表示已打擊加薩426處目標，包括一處哈瑪斯情報部門所在的複合建築、內有多個部門的一棟14樓塔樓，以及加薩市中心哈瑪斯辦公室。

以色列駐美大使館指出，超過100名軍人和平民遭哈瑪斯戰士挾持，包括女性和小孩。以色列國防軍發言人稱，2起人質情況已「解決」，但未表明人質是否獲救。

以黎巴嫩為據點的什葉派武裝組織「真主黨」（Hezbollah）公開支持哈瑪斯的突襲行動，並已打擊以色列在敘利亞戈蘭高地邊境周邊爭議地區的幾處地點，以色列也用無人機回擊。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

阿富汗1天2起6.2地震 超過2000人死亡 逾千房屋被毀

下一則

以巴衝突再起 以色列中生：兩個室友都已被徵兵走了

延伸閱讀

真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰

真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰
心碎…哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見2個孩子遭綁走

心碎…哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見2個孩子遭綁走
贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡
以巴衝突／正在狂歡 槍手闖民宅擄數十人質…以色列人震驚

以巴衝突／正在狂歡 槍手闖民宅擄數十人質…以色列人震驚

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911