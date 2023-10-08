日本華僑慶雙十 東京辦國慶升旗儀式 園遊會熱鬧登場

日本東京地區僑學界慶祝雙十國慶，8日在東京舉辦國慶大會升旗儀式及園遊會，駐日代表謝長廷（中右，紅領帶者）與東京華僑總會會長蕭玉蘭（中左，粉衣者）、台灣留日東京同學會會長廖秉睿（右6，坐者）等僑學界人士合影。（中央社）

日本 東京地區僑學界慶祝雙十國慶，今天在東京舉辦國慶大會升旗儀式及園遊會，有中華學校學生表演舞龍舞獅，現場販售麵線、水煎包、香腸等台灣味，吸引數百人參加，場面熱鬧。

COVID-19疫情 緩和後，國慶慶祝活動今年重新回歸，留日東京華僑總會與留日東京同學會等團體上午在東京中華學校共同舉辦國慶大會。

東京今天無比晴朗，駐日代表謝長廷致詞時特別指出，他參加過這麼多次國慶大會，就屬今天的天氣最好。

謝長廷提到，台灣明年初即將舉行選舉，雖然競爭激烈，結果不可預知，但可以確定的是這場選舉會很平安，這就是台灣民主的可貴。

謝長廷表示，他昨天前往機場送日華議員懇談會（日華懇）的訪台團到台灣參加國慶典禮。這是有史以來最大訪台團，日本前往台灣參加國慶的國會議員，也是全世界到台灣慶祝的最大團。台灣和日本關係密切，這都要感謝在日華僑多年的努力，點點滴滴累積下來的成果。

這次日本國會議員踴躍報名來台參加國慶典禮，很快就爆團。日華懇原本以30人為組團上限，結果共有42人，分成兩批次前往台灣。

台灣留日東京同學會會長廖秉睿致詞時則提到，從小到大在台灣，學生都期待國慶日放假。在異鄉日本，國慶日不放假，反而變成一個讓大家團聚的日子，讓在異鄉奮鬥的學子停下腳步，一起思念孕育他們成長的土地。

大會最後由前國大代表莊海樹帶領全場來賓三呼萬歲後完成，全場來賓再次移動到操場欣賞祥獅獻瑞表演，帶動現場歡樂氣氛。

操場四周擺滿台灣小吃的攤販，刈包、麵線、水煎包、烤香腸、鹹酥雞等各種來自家鄉的味道，吸引許多僑胞到場一解鄉愁。