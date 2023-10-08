真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰

「哈瑪斯」對以色列發動襲擊，黎巴嫩真主黨的支持者焚燒以色列國旗表達聲援。（歐新社）

黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)8日表示，向國家與以色列 、敘利亞交界的領土爭執區域發射「大量火箭及砲彈」，以示與「巴勒斯坦抗暴」團結一心，以國軍方也向真主黨所在區域開火還擊；同一時間，以國部隊仍在南境與巴人「哈瑪斯 」(Hamas)交戰，以色列海軍少將哈加里(Daniel Hagari)表示，已擊斃「數百名恐怖分子」，另擒獲數十人。

美聯社報導，真主黨聲稱向以色列在戈蘭高地(Golan Heights)的三個陣地進行攻擊，直接命中目標。以軍開火還擊，但雙方都未立即傳出傷亡。

哈瑪斯7日對以色列南部發動史無前例的突襲，造成數百人喪生、數千人受傷，另虜走數十名以人，再退回遭封鎖的加薩 走廊，以國立即宣戰，目前雙方交戰已超過24小時。

以國軍方表示，至少26名戰士在哈瑪斯突襲國家南部時喪生，連同陣亡將士，國家至少250人死於攻擊。

以軍發言人8日表示，兩起人質狀況「已經解決」，但未談是否所有人質救回時都生還。

哈瑪斯突襲以南劫走人質，以軍倉促應戰，夜幕降臨後許久，雙方槍戰仍未停止，哈瑪斯民兵劫持人質在兩處城鎮與以軍對峙，另占據第三座城鎮的警察局，以軍奮戰到8日早晨才奪回該大樓。

以國軍方表示8日仍與來犯的哈瑪斯民兵在八個地點戰鬥之中。