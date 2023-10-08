突襲以色列 哈瑪斯軍事部隊曝「開戰目的」：保衛聖地

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯多線突襲以色列，宣稱意在「捍衛艾格撒清真寺」。圖為艾格撒清真寺其中一部分的「圓頂清真寺」。（路透）

紐約時報報導，當地時間7日清晨，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）多線突襲以色列 位於加薩走廊附近領土，該組織軍事部隊「卡薩姆旅」（Al Qassam Brigades）聲稱，開戰的目的是「捍衛艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque）」，再度挑起穆斯林與猶太 教徒由來已久的聖地保衛戰。

艾格撒清真寺位在以色列占領的東耶路撒冷（East Jerusalem）舊城（Old City），而這座清真寺位址同時是猶太教和伊斯蘭教的聖地。

穆斯林稱之為「崇高聖所」（Haram al-Sharif），是伊斯蘭教的第三聖城。根據伊斯蘭典籍，先知穆罕默德從麥加（Mecca）「夜行」至艾格撒清真寺，率領歷代先知完成魂靈禮拜後升天。

猶太人則稱該址為「聖殿山」（Temple Mount），其中2座聖所均已被摧毀。

1967年阿以戰爭期間，以色列占領並併吞東耶路撒冷和包含該遺址的舊城區。不過多數國家認為是占領領土。

根據現況協議，艾格撒清真寺現在由約旦信託基金「伊斯蘭宗教慈善基金會」（Waqf）負責管理。

另外，以色列派有安全部隊駐紮艾格撒清真寺，猶太教徒和基督徒可參觀但禁止祈禱，以防止衝突。

然而，最近，以色列宗教民族主義者越來越重視前往「聖殿山」朝聖，而以色列警方也默許猶太教徒在該址祈禱。

哈瑪斯軍事部隊7日描述猶太教徒行為屬於「侵略」，並且「在過去幾日變本加厲」。

艾格撒清真寺一直是兩國爭議位址。 2000年，時任以色列右翼反對派總理夏隆 （Ariel Sharon）前往拜訪，巴勒斯坦將其視為挑釁，遂展開第二次大起義（intifada），雙方交火長達5年，以巴均有上千人傷亡。

2021年5月，以色列襲擊艾格撒清真寺引爆以色列和哈瑪斯之間為期 11 天的戰爭。