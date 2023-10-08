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歐盟醞釀新5年戰略議程 減少對外依賴

編譯中心／綜合7日電
歐盟推動移民改革，但波蘭匈牙利聯手反對。圖為匈牙利總理奧班（右）和波蘭總理莫拉維茨奇（左）在西班牙格拉納達出席非正式高峰會。（Getty Images）
歐盟推動移民改革，但波蘭匈牙利聯手反對。圖為匈牙利總理奧班（右）和波蘭總理莫拉維茨奇（左）在西班牙格拉納達出席非正式高峰會。（Getty Images）

歐盟成員國領導人6日在西班牙格拉納達（Granada）的非正式高峰會後發表宣言，重點放在安全與防衛、經濟韌性和競爭力、國際夥伴關係、擴大版圖等領域，為明年起的新5年戰略議程討論暖身。

歐盟戰略議程（EU Strategic Agenda）旨在為歐盟機構每5年一屆的工作訂下大方向，明年下半歐盟將進入新的5年屆期。

歐盟理事會（European Council）發布的「格拉納達宣言」首先言明對烏克蘭的支援持續不變，接著提到數個未來優先領域。包括強化戰備，投資發展防衛科技和產業能量；在氣候風險和地緣政治緊張等脈絡下，強化危機因應能力，建立韌性和全球長期競爭力；完善歐盟單一市場，提高能源主權並降低關鍵領域的對外依賴。

此外還要持續投入研發、教育、培養未來技能，因應人口挑戰；強化並分散供應鏈，促進夥伴關係、貿易和投資協定等。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後變得熱門起來的歐盟成員擴大議題，宣言強調歐盟「擴大（enlargement）是對和平、安全、穩定和繁榮的一種地理戰略性投資」，鼓勵潛在、候選加入的國家努力達成入盟標準，歐盟也會擬定長期目標。

至於始終困擾歐盟的移民議題，這次高峰會前兩天歐盟達成新的方案，包括強化邊境管制等，但仍有歐盟國家對此不滿，反映歐盟內部對處理移民該強硬或包容的恆久爭議。

波蘭與匈牙利阻撓歐盟對移民議題發表具象徵意義的聲明，義大利、西班牙與德國對非正規移民增加表示擔憂。但出席西班牙峰會的其他領袖表示，無論如何他們都將繼續改革歐盟處理非正規移民的規定。

歐洲政治新聞網站Politico在非正式高峰會前取得宣言草稿，指出將有對移民加強控管的強硬措詞，不過最後出爐的「格拉納達宣言」裡未提到移民，而是由理事會主席米歇爾（Charles Michel）以個人名義另發布一段說法。

他表示歐盟將對非法移民採取決斷態度，不容人蛇集團決定誰能進入歐盟，因此將從外部行動、源頭管道來處理，對抗把移民工具化的這種混合式威脅。

歐盟成員國領導人在西班牙格拉納達(Granada)舉行歐盟峰會。（Getty I...
歐盟成員國領導人在西班牙格拉納達(Granada)舉行歐盟峰會。（Getty Images）

歐盟 非法移民 投資

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