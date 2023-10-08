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邊境鐵路運量暴增 朝俄疑似轉運軍火

編譯中心／綜合7日電

美國智庫戰略暨國際研究中心營運的北韓專門網站「跨越緯線」發布報告指出，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普亭日前會談後，兩國之間鐵路運量暴增，顯示很可能在轉運軍火。

戰略暨國際研究中心（CSIS）營運的跨越緯線（Beyond Parallel）表示，高解析度衛星影像顯示，北韓邊界的圖們江鐵道設施（Tumangang Rail Facility）至少有70節運貨車廂，即使與新冠疫情前相比，這個數字也堪稱「空前」。

這份報告還說，過去五年間，不曾看到這處鐵路設施有超過20節車廂。報告總結認為，這些活動「很可能顯示北韓向俄羅斯供應武器及彈藥」，但因為貨櫃上蓋著防水布，因此無法確認裝載何物。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）近日引述一位不具名美國官員的說法報導，北韓已開始向俄羅斯移交用於烏克蘭戰爭的火砲。

金正恩和普亭（Vladimir Putin）上個月面對面會談，促使烏克蘭的盟邦普遍擔憂北韓與俄國可能達成軍火協議。

俄羅斯當局宣稱，金正恩來訪俄國期間沒有簽署協議，不過普亭表示，他看見兩國軍事合作的「可能性」。

北韓 俄羅斯 普亭

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