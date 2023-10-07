我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「他們試圖闖進家」哈瑪斯逐戶擄人 以色列民眾躲防空洞

編譯盧思綸 / 即時報導
伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日清晨針對以色列發動大規模多線突襲，以色列民眾躲在自家的防空洞。（Getty Images）
伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日清晨針對以色列發動大規模多線突襲，以色列民眾躲在自家的防空洞。（Getty Images）

路透報導，掌控加薩走廊（Gaza）的伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）7日清晨針對以色列發動大規模多線突襲，靠近加薩的以色列南方城鎮斯德洛特（Sderot）遭火箭、砲彈攻擊，街頭屍橫遍野、車輛佈滿彈孔，槍手甚至挨家挨戶擄人，以色列舉國震驚，目前雙方交火已進入12個小時。

突襲幾個小時以來，哈瑪斯以摩托車、滑翔傘和船隻進入加薩走廊附近的以色列城鎮進行大規模砲擊。

當局政府要求邊境地區民眾待在住家防空洞，但不少民眾仍可聽見外頭槍聲大作，甚至傳出恐怖分子嘗試強闖民宅、進入防空洞。根據以色列法律規定，所有住家均須附設防空洞，包括公共場所。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列屯墾區貝埃里（Kibbutz Be'eri）居民哈欽（Ayelet Hachim）受訪提到，「恐怖分子試圖闖進我家，他們不斷撞門，我和兩個小孩待在一起，」

還有其他人描述，所有人安靜待在屋內或防空洞，不敢說話、不敢開空調，生怕被恐怖分子發現。

另外，不少民眾上傳影片到社群請求醫療協助和協尋失蹤家屬。

此次突襲是以巴近年來最嚴重的衝突，哈瑪斯聲稱發射數千枚火箭彈，甚至瞄準遠至特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Jerusalem）等城市，抓了數十名以色列人，甚至傳出朝平民開槍。

以色列亦接連朝加薩發動空襲作為回應，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布「國家進入戰爭狀態」，更矢言哈瑪斯將「付出前所未有的代價」。

根據巴勒斯坦當地官員表示，針對加薩的攻擊已經造成逾230人死亡及多人受傷。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

下一則

喜獲諾貝爾和平獎 穆罕默迪牢中與獄友同慶

延伸閱讀

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
影片瘋傳…哈瑪斯突襲以色列音樂祭 光天化日擄走女學生

影片瘋傳…哈瑪斯突襲以色列音樂祭 光天化日擄走女學生
以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中 加薩陷入戰火

以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中 加薩陷入戰火
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸