以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中 加薩陷入戰火

加薩被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯以數千枚火箭砲轟。(路透)

以色列 在10月7日,突然遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)數千枚火箭砲轟,根據以色列官方初步的說法,已知至少70人死亡、超過500人受傷,這是近年來最大規模的攻擊行動。與此同時,哈瑪斯的武裝人員已經在當日凌晨進入以色列境內南部,目前部分地區已知有發生戰鬥。

遭遇砲轟以後,以色列總理內唐亞胡發表宣告:「我們已進入戰爭狀態,我們將會得勝。」(We are at war and we will win it.),以色列已經向哈瑪斯發動反擊,立即展開對加薩 走廊的空襲,目前已知造成加薩當地至少198人死亡、超過1610人受傷。

哈瑪斯的說法是從目前所控制的加薩地區,向以色列發射5000枚火箭;以色列官方的說法,則是發射了2000多枚,同時有哈瑪斯的武裝人員已經滲透到以色列境內的村莊城鎮。內唐亞胡表示,將會武力清除這些武裝分子、並且「要哈瑪斯付出巨大代價」。

發動襲擊的10月6日,正是以阿衝突「贖罪日戰爭」的50周年(又稱第四次中東戰爭),1973年的10月6日,埃及和敘利亞為了奪回以色列控制的戈蘭高地和西奈半島,向兩地發動攻擊,演變為持續到10月26日的戰爭。

以色列發動反擊後,目前以色列國防軍(IDF)已對外證實,在加薩地區有以色列的平民和士兵已遭到挾持、成為人質,但詳情並未多做說明,推估有至少10多人遭到挾持。

巴勒斯坦人在以色列軍用吉普車上慶祝。(歐新社)

以色列情報網失能?事先未掌握情資

以色列擁有中東地區範圍最廣、資金最充裕的情報網,但對哈瑪斯此次發動的砲襲,事前絲毫未查,BBC報導以色列官員在受訪時坦承:「我們不知道這是怎麼發生的。」

除了哈瑪斯從加薩走廊發射的數千枚火箭砲之外,還有數十名哈瑪斯武裝戰士穿越以巴邊境圍籬,以色列國內外的情報機構、以及以色列國防軍,卻未能預見這一情況——即使有所察覺,也沒有採取行動。

在加薩走廊與以色列之間的邊界,除了裝設圍籬外,也有攝影機、感測器和正規軍巡邏,哈瑪斯的武裝戰士卻簡單暴力的挖破了圍籬突入邊界、甚至從海上用飛行傘進入以色列,而哈瑪斯在以色列的眼皮下運送、儲存數千枚火箭彈,更是需要高水準的隱密行動。

面對媒體對於當局為何事先沒有掌握情資的追問,以色列政府的回應是:已經展開重大調查,而這項調查可能持續數年。

然而對以色列政府來說,目前最緊急、也最棘手的問題,是如何遏制侵入以色列邊境的哈瑪斯武裝戰士、救援被劫持的以色列公民、以及設法破壞掉加薩走廊地區發射火箭砲的發射場——火箭砲從加薩走廊的各方而來,這項任務難度極高。

BBC指出,對以色列政府來說,最大的擔憂還包括如何阻止中東地區其他國家——例如黎巴嫩的真主黨——響應哈瑪斯的號召,避免砲火蔓延至約旦河西岸?

哈瑪斯自加薩地帶向以色列發射的火箭彈。(歐新社)

以色列反擊 報復轟炸加薩

以色列國防軍(IDF)證實已針對加薩多個目標發動空襲,並在至少22個地區展開地面作戰,包含許多村莊、2個軍事基地與邊界地區。以色列國防部正在召回大量後備軍人。「以色列南部沒有一個地區沒有我們的軍隊,」IDF聲明稱,「我們的目標是所有恐怖分子都得死,所有社區的恐怖分子都被消滅」。

CNN報導,以色列緊急服務與衛生部表示,遭受哈瑪斯攻擊的地區至少70人死亡、985人受傷。

以色列國防軍稍晚也對外證實,有若干以色列的平民和士兵,遭到哈瑪斯武裝人員挾持為人質,人數推估可能有10多人。美聯社報導的照片,有一張老婦人被哈瑪斯武裝人員帶上車、開往加薩的畫面。

一名以色列俘虜(中)被哈瑪斯武裝人員帶上車、開往加薩的畫面。(美聯社)

美國態度:全力支持以色列

拜登總統已致電內唐亞胡,強調美國支持以色列,並全力支持以色列在哈瑪斯發動攻擊後,自衛的權利。

國務卿布林肯(Antony Blinken)也表示:「我們譴責哈瑪斯恐怖分子對以色列發動的恐怖襲擊。我們會與以色列政府以及人民站在一起。」

五角大廈也準備提供協助,美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)發布聲明指出:「我們對以色列自衛權的承諾依然堅定不移,我向在這次針對平民的襲擊中喪生者的家人表示哀悼。」同時他強調美國會確保以色列擁有自衛所需的一切能力,保護平民不受暴力與恐怖主義的侵害。

美國駐耶路撒冷大使館已發出安全警報,指出其正在密切關注以色列南部和中部(包括特拉維夫和耶路撒冷)的安全局勢,提醒美國公民保持警惕、採取適當措施和提高安全意識。使館人員正在撤離當中,美國政府人員也被禁止前往加薩、以及加薩周圍7英里以內地區。

巴勒斯坦人在加薩圍欄旁站上一輛被摧毀的以色列坦克慶祝。(美聯社)

以色列已知至少70人死亡、超過500人受傷,這是近年來最大規模的攻擊行動。(美聯社)

歐洲盟友已全部表態支持 烏克蘭和俄羅斯的態度?

歐盟以及德國、法國、荷蘭等等歐洲盟友皆迅速表態支持以色列,以及譴責哈瑪斯發動攻擊,歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)發布聲明表示:「這是最卑鄙的恐怖主義,以色列有權防禦此類令人髮指的攻擊。」

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示,德國對加薩地區不斷發射的火箭砲襲擊和不斷升級的暴力事件「深感震驚」,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則宣告:「法國與以色列政府和人民站在一起」,並指出自己已與內唐亞胡、還有以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)進行了交談。

目前仍在戰爭中的烏克蘭總統澤倫斯基表示,向所有遭遇攻擊讓命的人表示哀悼,並且也表示對以色列立場的支持:「以色列的自衛權是毫無疑問的。」、「世界應該團結一致,不讓恐怖主義在世界任何地方、任何時刻破壞生命。」

對烏克蘭發動侵略的俄羅斯則是呼籲以巴雙方「立即停火」,俄國外交部向以巴衝突表達嚴重關切,並以聲明表示:「我們呼籲巴勒斯坦與以色列雙方立即停火、放棄暴力、實行必要的克制,並在國際社會協助下建立談判進程,以期建立全面、長期、中東地區等待已久的和平。」

另外,俄羅斯外交部指稱,已就此次衝突,與以巴雙方、還有周圍阿拉伯國家進行接觸。