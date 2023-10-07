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印度豪雨冰川湖潰堤…洪水釀至少56死 軍方彈藥也遭沖走

中央社／加爾各答7日綜合外電報導
印度日前豪雨導致東北部喜馬拉雅山區一個冰川湖潰堤，洪水至今造成至少56人死亡。（美聯社資料照）
印度日前豪雨導致東北部喜馬拉雅山區一個冰川湖潰堤，洪水至今造成至少56人死亡。（美聯社資料照）

印度日前豪雨導致東北部喜馬拉雅山區一個冰川湖潰堤，洪水至今造成至少56人死亡。印度軍方也示警，遭洪水沖走的彈藥恐危及公共安全。

錫金省（Sikkim）洛納克湖（Lhonak Lake）4日潰堤引發暴洪，洶湧暴洪奔流而至錫金省首府干托（Gangtok）以北約150公里的蒂斯塔河谷。印度當局日前表示，有2萬2000人受到影響。

法新社今天報導，氣候科學家示警，由於全球氣溫升高及冰河融化，類似災難事件恐讓喜馬拉雅山地區變得更加危險。

當地救災官員透過電話向法新社表示:「截至目前，錫金省已發現26具屍體。」

警方另指出，搜救人員已從蒂斯塔河（Teesta River）流域尋獲30具屍體，「這條河綿延長達86公里，搜救行動持續進行中」。

罹難者包括7名駐守錫金省的陸軍人員；錫金省與尼泊爾及中國接壤，印度軍方在此派有為數不少的駐守人員。目前逾百名失蹤者中也包括16名軍方人員。

另一方面，印度國防部發布聲明表示，洪水沖走部分軍營內的「槍枝及炸藥」。軍方已成立搜索隊沿著蒂斯塔河搜尋散落的武器。

當地媒體昨天報導，遭洪水沖走的一個迫擊砲流經鄰近的西孟加拉省（West Bengal）途中爆炸，造成2人死亡、4人受傷。

印度 洪水 喜馬拉雅山

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