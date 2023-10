巴勒斯坦激進團體「狂射千枚火箭」 以色列國防軍緊急進入戰備狀態

在巴勒斯坦加薩 走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯 」7日宣布展開新的行動,武裝分子史無前例地滲透到以色列 南部,並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態,並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。

美聯社與BBC報導,行蹤飄忽不定的「哈瑪斯」軍事派別領導人戴夫(Mohammad Deif)宣布展開他口中的「阿克薩風暴行動」(Operation Al-Aqsa Storm)。戴夫在錄音訊息直言「已經忍無可忍了」,並指「哈瑪斯」已經朝以色列發射了5千多枚火箭,同時呼籲巴勒斯坦民眾加入戰鬥。

流亡在外的哈瑪斯領導人阿魯里(Salah Arouri)說,此次行動是回應「占領者的罪行」,戰士正在保衛耶路撒冷的阿克薩清真寺(Al-Aqsa Mosque)與以色列關押的數千名巴勒斯坦犯人。

以色列軍方證實,以國南部鄰近加薩走廊邊境的數個地點發生了滲透行徑,命令居民留在家中,同時宣布進入「戰備狀態」,國防部長則批准調動預備役軍人。

以色列軍方聲明指出,「在過去的一個小時裡,哈馬斯恐怖組織已經開始從加薩走廊朝以色列領土大規模發射火箭,恐怖分子在多個不同地點滲透到以色列領土」,並稱哈瑪斯「將面對後果與責任」,總理內唐亞胡跟高層安全官員正在召開緊急會議。

根據報導,在長達2個多小時的清晨攻勢期間,加薩走廊可以聽到火箭在空中呼嘯而過的聲音,遠至台拉維夫與耶路撒冷都響起了空襲警報。以色列救援機構「紅大衛盾會」表示,一枚火箭擊中南部一棟建築時,一名70歲女性受到重傷,其他地方則有一名20歲男子因火箭碎片而受到中度傷勢。

