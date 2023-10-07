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巴勒斯坦激進團體「狂射千枚火箭」 以色列國防軍緊急進入戰備狀態

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。（歐新社）
巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。（歐新社）

在巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。

美聯社與BBC報導，行蹤飄忽不定的「哈瑪斯」軍事派別領導人戴夫（Mohammad Deif）宣布展開他口中的「阿克薩風暴行動」（Operation Al-Aqsa Storm）。戴夫在錄音訊息直言「已經忍無可忍了」，並指「哈瑪斯」已經朝以色列發射了5千多枚火箭，同時呼籲巴勒斯坦民眾加入戰鬥。

流亡在外的哈瑪斯領導人阿魯里（Salah Arouri）說，此次行動是回應「占領者的罪行」，戰士正在保衛耶路撒冷的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）與以色列關押的數千名巴勒斯坦犯人。

以色列軍方證實，以國南部鄰近加薩走廊邊境的數個地點發生了滲透行徑，命令居民留在家中，同時宣布進入「戰備狀態」，國防部長則批准調動預備役軍人。

以色列軍方聲明指出，「在過去的一個小時裡，哈馬斯恐怖組織已經開始從加薩走廊朝以色列領土大規模發射火箭，恐怖分子在多個不同地點滲透到以色列領土」，並稱哈瑪斯「將面對後果與責任」，總理內唐亞胡跟高層安全官員正在召開緊急會議。

根據報導，在長達2個多小時的清晨攻勢期間，加薩走廊可以聽到火箭在空中呼嘯而過的聲音，遠至台拉維夫與耶路撒冷都響起了空襲警報。以色列救援機構「紅大衛盾會」表示，一枚火箭擊中南部一棟建築時，一名70歲女性受到重傷，其他地方則有一名20歲男子因火箭碎片而受到中度傷勢。

以色列 加薩 哈瑪斯

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