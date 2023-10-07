150貓丟沙漠 動保團體促阿聯制裁

約有150隻貓被拋棄在阿拉伯聯合大公國的一個沙漠自生自滅。（取材自OIPA官網）

動物權團體「善待動物組織」（PETA）今天表示，約有150隻貓被拋棄在阿拉伯聯合大公國的一個沙漠自生自滅，有些已死亡有些則被救出，他們呼籲當局採取行動應對這類「暴行」。

社群媒體 上流傳的照片和影片顯示，這批貓要不是被沙埋住，就是幾乎無法站立。國際動物保護組織（OIPA）指出，那是連救援人員都哭出來的慘狀，大約60隻貓屍體已經開始腐壞，約有92隻貓一息尚存，嚴重脫水。

OIPA指出，幾乎所有找到的貓都有晶片 且絕育，並非流浪動物，而是遭殘忍棄養，從傷口看來有的甚至才剛做完絕育手術沒幾天。

阿拉伯聯合大公國當局昨天宣布，對於發生在阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）的貓隻遺棄事件已展開調查。但未說明這些貓何時遭到拋棄，以及數量究竟多少。

阿聯當局僅表示，將動用一切「行政和法律措施」來制裁這起「非人道」事件的犯行者。

中央社引述法新社報導，善待動物組織亞洲分部資深副主席貝克（Jason Baker）表示，他們正懸賞5000美元以獲取資訊讓丟棄這些貓的人能遭到逮捕和定罪。他說，這些貓「被拋棄在沙漠，讓牠們被口渴、飢餓和殘酷高溫 折磨而死」。

貝克表示：「這起殘酷行為務必不能像其他許多事件一樣被粉飾太平。」他指控富裕的波斯灣油國阿拉伯聯合大公國雖已在2007年施行新的動物保護法律，但在這方面仍「落後其他國家」。

貝克說，解決流浪動物危機的方式，是使其絕育及推廣從人力不足且工作超載的收容所領養，而他們多年來已不斷要求阿拉伯聯合大公國這麼做。