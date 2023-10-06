我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：11月與習近平會面是「有可能的」

世說新聞╱百歲華人身體好 輕鬆舉啞鈴 長壽秘訣是...

希拉蕊參與連署 呼籲聯合國定罪性別隔離行徑

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
前國務卿希拉蕊．柯林頓。（歐新社）
前國務卿希拉蕊．柯林頓。（歐新社）

根據一封今天發給聯合國（UN）成員國的信件，美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）等知名維權人士參與連署，要求聯合國規定「性別隔離」爲非法行徑。

法新社報導，除了希拉蕊．柯林頓，這封信還有巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）、美國女權主義者史坦能（Gloria Steinem）及阿富汗的維權人士一同參與連署。

她們發出連署信之際，國際社會正努力設法讓阿富汗塔利班（Taliban）政權對於嚴重侵害國內女性權利的行徑負起責任。

這封由華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）與人權組織「全球司法中心」（Global Justice Center）主導的信件寫道：「沒有定罪性別隔離，會導致究責真空期持續存在，使許多受害者和倖存者得不到補救或賠償。」

信件還提到，塔利班政權對阿富汗女性加強且制度性的壓迫就是個好例子，把性別隔離明定入法，會有助於受害者與倖存者究責加害者。

法新社記者掌握到的這封信件，敦促聯合國成員國修訂一項有關違反人道罪協定的草案，並把性別隔離明定其中。

阿富汗 聯合國 柯林頓

上一則

普亭才揚言恢復核試驗 俄下議院議長：準備撤銷核武器試驗禁令

延伸閱讀

普亭才揚言恢復核試驗 俄下議院議長：準備撤銷核武器試驗禁令

普亭才揚言恢復核試驗 俄下議院議長：準備撤銷核武器試驗禁令
聯合國：9月全球糖價近13年新高 聖嬰現象衝擊產量

聯合國：9月全球糖價近13年新高 聖嬰現象衝擊產量
伊朗女權鬥士獲和平獎 聯合國：表彰伊朗女性勇氣

伊朗女權鬥士獲和平獎 聯合國：表彰伊朗女性勇氣
「小國要團結發聲」 10友邦向聯合國秘書長遞連署信 籲接納台灣

「小國要團結發聲」 10友邦向聯合國秘書長遞連署信 籲接納台灣

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光