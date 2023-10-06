希拉蕊參與連署 呼籲聯合國定罪性別隔離行徑

前國務卿希拉蕊．柯林頓。（歐新社）

根據一封今天發給聯合國 （UN）成員國的信件，美國前國務卿希拉蕊．柯林頓 （Hillary Clinton）等知名維權人士參與連署，要求聯合國規定「性別隔離」爲非法行徑。

法新社報導，除了希拉蕊．柯林頓，這封信還有巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）、美國女權主義者史坦能（Gloria Steinem）及阿富汗 的維權人士一同參與連署。

她們發出連署信之際，國際社會正努力設法讓阿富汗塔利班（Taliban）政權對於嚴重侵害國內女性權利的行徑負起責任。

這封由華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）與人權組織「全球司法中心」（Global Justice Center）主導的信件寫道：「沒有定罪性別隔離，會導致究責真空期持續存在，使許多受害者和倖存者得不到補救或賠償。」

信件還提到，塔利班政權對阿富汗女性加強且制度性的壓迫就是個好例子，把性別隔離明定入法，會有助於受害者與倖存者究責加害者。

法新社記者掌握到的這封信件，敦促聯合國成員國修訂一項有關違反人道罪協定的草案，並把性別隔離明定其中。