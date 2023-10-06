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變裝成耶穌引不滿 菲律賓知名變裝皇后被捕 恐遭判刑12年

編譯陳曉慈／即時報導
菲律賓知名變裝皇后維加（Pura Luka Vega）在一段網路影片中扮演成耶穌的模樣念誦禱詞。影片目前已遭刪除。（BBC、Pura Luka Vega社群平台Instagram）
菲律賓知名變裝皇后維加（Pura Luka Vega）在一段網路影片中扮演成耶穌的模樣念誦禱詞。影片目前已遭刪除。（BBC、Pura Luka Vega社群平台Instagram）

菲律賓知名變裝皇后維加（Pura Luka Vega）日前在一段網路影片中打扮成耶穌模樣念誦禱詞，引發菲國天主教團體不滿並提起刑事告訴，菲國當局4日已逮捕維加。

現年33歲的維加的真實姓名為帕金特。（Amadeus Fernando Pagente）在一段7月上傳的網路影片中，帕金特扮成耶穌基督，並使用他加祿語（Tagalog）演出搖滾版本的上帝禱詞。影片如今已遭刪除。

英國廣播公司（BBC）6日報導，近80%的菲律賓人口信仰天主教。根據菲律賓法律，帕金特的行為恐面臨最高12年有期徒刑。

由新教教會領袖組成的「菲律賓耶穌運動」（Philippines for Jesus Movement）7月底向馬尼拉檢查官辦公室對帕金特提出刑事告訴，天主教團體拿撒勒兄弟會（Nazarene Brotherhood）8月又提出另一項刑事告訴。菲律賓數座城市都將帕金特列為「不受歡迎人士」，包括馬尼拉。

在菲國，變裝皇后表演近幾十年來廣受歡迎，表演者經常在脫口相聲中模仿歌手或演員。但帕金特等新一代變裝皇后會透過演出捍衛自己的工作，並挑戰言論自由的底線。變裝皇后從業者告訴法新社，帕金特遭捕反映了菲國的恐同。

帕金特的支持者持續呼籲釋放帕金特，並在社群平台上以#FreePuraLukaVega等標籤聲援他，表示「變裝不是犯罪」。「人權觀察」組織研究員、專研性別平權的美國法學學者索瑞遜（Ryan Thoreson）也呼籲撤銷對帕金特的起訴。他說：「言論自由包括了冒犯、諷刺或挑戰宗教信仰的藝術表達」。

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