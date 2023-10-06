聯合國兒童基金會：氣候災害使千萬孩童無家可歸

聯合國 兒童基金會今天警告，從洪水 到乾旱、風暴到野火等氣候變遷引發的天氣災害，導致2016年至2021年間有4310萬名兒童流離失所，受害者未獲得應有關注。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在一份全面性報告中詳細闡述一些兒童令人心碎的故事；報告共同作者希利（Laura Healy）告訴法新社，這些資料只揭示「冰山一角」，還有更多可能受到影響的兒童。

蘇丹男孩哈立德（Khalid Abdul Azim）的村莊被洪水淹沒，只有乘船才能抵達。他回憶道：「我們把家當搬到公路上，在那裡住了好幾週。」

2017年，美國加州兩姐妹米亞（Mia）和梅雅．布拉佛（Maia Bravo）在家庭小貨車後座上，目睹火焰吞沒了她們棲身的拖車。

關於氣候災害在境內造成流離失所的統計數據，通常不考慮受害者的年齡。

但聯合國兒童基金會與非政府組織「境內流離失所監測中心」（Internal Displacement Monitoring Center）合作，詳細分析數據，揭露隱藏其中的兒童受害人數。

報告指出，從2016年到2021年，全球暖化導致洪水、風暴、乾旱和野火等4種氣候災害更加頻繁，造成44個國家共4310萬名兒童流離失所。其中95%的流離失所是洪水和風暴造成。

希利說：「這相當於每天約有2萬名兒童無家可歸。」他強調，受害兒童接著會面臨其他受創風險，諸如與父母失散，或成為兒童販運的受害者。

此外，希利指出，乾旱造成的流離失所人數「被嚴重低估」，因為乾旱不是突然發生，因此更難計算數量。

報告提到，預估未來30年內，與河流氾濫有關的洪水，可能導致9600萬名兒童流離失所；氣旋風暴可能迫使1030萬名兒童無家可歸；暴潮也可能造成720萬人失去家園。以上估計均不包括預防性疏散。

聯合國兒童基金會呼籲世界領袖在11月底至12月於杜拜（Dubai）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）討論這項議題。

聯合國兒童基金會的報告也列出特別容易受災的國家：中國、印度和菲律賓是流離失所人數最多的國家，6年內有近2300萬人，原因不僅在於這些國家的眾多人口和地理位置，也因為預防性疏散計畫有待強化。

但從比例來看，非洲和小島國家面臨的風險最大。

例如在多明尼加，2016年至2021年有76%的兒童流離失所；在古巴 和加勒比海的聖馬丁島（Saint-Martin），此一數字也超過30%。